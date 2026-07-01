miércoles 1  de  julio 2026
ESTRENO

Trump realiza su primer vuelo en Air Force One obsequiado

El Presidente asiste a un acto en la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt en Dakota del Norte como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la Independencia

El presidente Donald J. Trump habla con periodistas en el estreno del nuevo Air Force One.

El presidente Donald J. Trump habla con periodistas en el estreno del nuevo Air Force One.

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que estaba emocionado por realizar su primer vuelo a bordo del nuevo Air Force One, un regalo de Catar a Estados Unidos.

"Para ser honesto, estoy emocionado por el primer vuelo", dijo Trump a los periodistas que viajaban con él, incluido un fotógrafo de la AFP, antes de partir rumbo a Dakota del Norte.

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El Presidente asiste a un acto en la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

"Lo adaptaron para un presidente, eso significa la seguridad y toda la serie de dispositivos y prestaciones que le añadieron", agregó Trump en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, agradeciendo a Catar.

Catar, un rico emirato del Golfo que también desempeña un papel clave como mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, donó el avión el año pasado.

Desde entonces ha sido sometido a importantes modificaciones y pruebas.

El avión sirve como solución provisional hasta que Boeing entregue dos nuevos Air Force One en dos años tras retrasos y sobrecostos.

FUENTE: Con información de AFP.

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