miércoles 1  de  julio 2026
4 DE JULIO

Amazon anuncia ahorros para celebrar el Día de la Independencia

Los miembros Prime, Prime Access y Prime para Adultos Jóvenes pueden ahorrar $0.50 por galón en una compra de combustible, del 2 al 5 de julio, en más de 7.500 ubicaciones BP, Amoco y estaciones participantes. Incluye ahorros También en compras en Whole Foods Market y Amazon Fresh

Una estación BP para gasolina.

Una estación BP para gasolina.

SCOTT OLSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Por las festividades del 4 de julio, Amazon presenta ahorros de verano para miembros de Prime, incluyendo un descuento de $0.50 por galón en combustible.

Se espera que decenas de millones de estadounidenses salgan a las carreteras durante el fin de semana festivo y es la oportunidad que ha encontrado Amazon para aliviar el costo del combustible.

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"El verano es una época para crear recuerdos, y Prime está aquí para hacer que el entretenimiento sea más asequible”, dijo Carmen Nestares, vicepresidenta de Prime y Marketing Tech en Amazon Estados Unidos.

Según la empresa, los miembros Prime, Prime Access y Prime para Adultos Jóvenes pueden ahorrar $0.50 por galón en una compra de combustible, del 2 al 5 de julio, en más de 7.500 ubicaciones BP, Amoco y estaciones participantes de AMPM y Thorntons en EEUU.

La American Automobile Association (AAA) cifró en unos 61,3 millones los estadounidenses que viajaron en auto durante el período festivo el año pasado. Esto representó aproximadamente el 85% del total de las personas que decidieron viajar.

El impacto económico global de la festividad por el 4 de julio en 2025 superó la barrera de los 15.000 millones de dólares. Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), un 86% celebró activamente la fecha, con un gasto medio por persona de unos $92.44 solo en comida.

El anuncio de Amazon este año también incluye ahorros en Whole Foods Market y Amazon Fresh, sobre todo en alimentos con entrega el mismo día en más de 2.300 ciudades y pueblos.

FUENTE: Con información de AFP.

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