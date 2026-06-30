martes 30  de  junio 2026
MERCADOS

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de $70 el barril

Al cierre de Wall Street, el precio del petróleo estadounidense de referencia, el Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este martes 1,8%, hasta los 69,50 dólares el barril

Imagen de una plataforma petrolera.

Imagen de una plataforma petrolera.

PEXELS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El petróleo estadounidense de referencia en Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este martes un 1,8%, hasta los 69,50 dólares el barril, pendiente de las conversaciones que Estados Unidos e Irán, por separado, prevén mantener en Doha con las autoridades cataríes, país mediador.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 1,25 dólares respecto al cierre anterior.

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El mercado del petróleo sigue atento a las conversaciones sobre la guerra programadas en Catar con la esperanza de que se pueda llegar pronto a un acuerdo definitivo.

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, viajaron a Doha para reunirse con los mediadores cataríes y analizar el progreso de las negociaciones.

Pese a la insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, no habrá conversaciones directas entre Washington y Teherán.

Sin embargo, representantes iraníes viajarán este miércoles a Doha para tratar cuestiones del acuerdo de paz con los mediadores.

Una de ellas, explicó el portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, la relativa a la liberación de los activos iraníes bloqueados.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, sostuvo que "6.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados aún no han sido transferidos a Teherán" y que la entrega "solo se realizará si EEUU e Irán llegan a un acuerdo".

Algunos analistas ven estas conversaciones como una señal de que el conflicto puede resolverse, pese a que no supongan un acercamiento directo y tras la reanudación de los ataques hace unos días.

FUENTE: Con información de EFE.

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