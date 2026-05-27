Alimentos ricos en fibra favorecen salud de la microbiota intestinal

Es necesaria la fibra de las frutas, y la de tubérculos, los cereales integrales, frutos secos, semillas y setas

MIAMI.- Siempre se habla del cuidado de la microbiota intestinal, la flora microscópica, pero parte de su bienestar consiste en conocerla: representa el conjunto de microorganismos que habitan el intestino. Por lo cual, la atención a los alimentos que se consumen a diario es clave.

El rol de la microbiota es vital para la producción de energía, síntesis de vitaminas, regulación del sistema inmune y nervioso, y de escudo contra sustancias que puedan ser dañinas para el organismo.

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La microbiota intestinal es única. De esta manera, los bebés heredan sus primeros microbios intestinales durante el parto vaginal o en la lactancia materna. Con la dieta y otras exposiciones ambientales llegan nuevos microbios que pueden dañar y disminuir la flora intestinal.

Dentro de las recomendaciones para ayudar a una microbiota saludable, se encuentran las siguientes:

Incluir alimentos ricos en fibra en cada comida. Aquí es importante la fibra que se haya en las legumbres, como garbanzos, judías, y lentejas; la que contienen algunas verduras y hortalizas, entre ellas cebolla, puerro, ajo, espárragos, alcachofa, y remolacha. También es necesaria la fibra de las frutas, y la de tubérculos, los cereales integrales, frutos secos, semillas y setas.

La recomendación es consumir un mínimo de 30 alimentos vegetales diferentes a la semana.

Consumir grasas saludables: se encuentran en el aceite de oliva virgen extra, olivas, frutos secos, semillas y el pescado azul.

se encuentran en el aceite de oliva virgen extra, olivas, frutos secos, semillas y el pescado azul. Incluir alimentos fermentados, los que tienen microorganismos vivos. En este grupo están el yogur natural, kéfir, col fermentada o chucrut, queso curado y vinagre de manzana.

los que tienen microorganismos vivos. En este grupo están el kéfir, col fermentada o chucrut, queso curado y vinagre de manzana. Reducir ingesta de azúcar. Hay que tener en cuenta que este ingrediente alimenta a las bacterias dañinas, que desplazan a las saludables y generan inflamación, gases, digestiones pesadas y bajones de energía.

Hay que tener en cuenta que este ingrediente alimenta a las bacterias dañinas, que desplazan a las saludables y generan inflamación, gases, digestiones pesadas y bajones de energía. Vigilar tratamiento con antibióticos. Deben usarse cuando sea estrictamente necesario y bajo supervisión médica. Los antibióticos suprimen tanto las bacterias malas como las buenas.

Regulación del metabolismo

El 25 de mayo se informó que el Instituto de Investigación Biomédica de Gerona Josep Trueta (IDIBGI), España, identificó una relación entre la presencia de un microorganismo habitual en el intestino, llamado Blastocystis, y un mejor estado de salud del metabolismo de la glucosa.

Con este estudio se aportan nuevas evidencias sobre el papel de la microbiota intestinal en la regulación del metabolismo. Además, se abren nuevas vías para la investigación en prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2.

FUENTE: Con información de los Institutos Nacionales de la Salud de EEUU/Escuela de Salud de San Juan de Dios (Barcelona, España) /EFE