Alza de tasas hipotecarias ralentiza venta de viviendas usadas

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos repuntaron en septiembre, pero se trató de uno de los dos meses con menores ventas en lo que va del año.

En un contexto de alza de las tasas hipotecarias, el mercado inmobiliario se ha mostrado difícil este año: los costos aumentan y muchos retrasan la compra de una vivienda.

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En comparación con el mismo mes del año anterior, las ventas cayeron un 2,2%.

Las ventas de viviendas usadas aumentaron un 1,5% en septiembre frente al mes anterior, para un total en proyección anual (el volumen estimado si se mantuvieran las condiciones al momento de la medición) de 3,99 millones de unidades, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés).

"A pesar del pequeño aumento mensual (...), agosto y septiembre fueron los dos meses más lentos en lo que va del año para las ventas de viviendas", señaló el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun.

"Nuevas subidas de las tasas hipotecarias en las últimas semanas implican que menos compradores puedan reunir los requisitos para adquirir una vivienda", añadió.

La popular hipoteca a tasa fija a 30 años promedió un 6,86% de interés en septiembre, según la gigante de financiación hipotecaria Freddie Mac. Esto supone un alza desde el 6,67% de agosto y es superior al nivel del 6,35% de un año antes.

En las últimas dos semanas, la tasa hipotecaria se situó por encima del 7.35% y en la actual se ubica en 7.40. Generalmente los cambios de tasas hipotecarias ocurren cada semana y al final se informa sobre el promedio mensual.

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FUENTE: Con información en AFP.