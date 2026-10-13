DeSantis evalúa despliegue del estado para recuperar el Panhandle tras Isaias

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, destacó el lunes 12 de octubre en Pensacola los trabajos de recuperación tras el paso del huracán Isaias por el Panhandle, incluida la ayuda de Walmart, la apertura de nueve puntos de distribución y el despliegue de la Guardia Nacional. También informó sobre los planes para reabrir las escuelas de la zona y los avances en el restablecimiento de la electricidad.

El estado había completado 402 misiones de respuesta desde el impacto de la tormenta, dijo DeSantis. Las labores incluían despejar caminos, distribuir suministros, evaluar daños y asistir a residentes. La presentación se realizó en un Walmart de Pensacola, donde la empresa ofrecía servicios gratuitos a los afectados.

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“Las personas necesitan ducharse, y también lavar la ropa”, afirmó el gobernador al agradecer a Walmart y a sus empleados. “Ustedes están marcando una gran diferencia”, añadió.

Walmart ofrece comidas, duchas y lavandería

Walmart y Walmart Foundation comprometieron un millón de dólares en fondos y suministros para la recuperación en el Panhandle. En distintas ubicaciones de Northwest Florida ofrecían comidas calientes, duchas móviles, servicio de lavandería, conexión Wi-Fi y carga gratuita de dispositivos.

Los servicios de ayuda comenzaron el lunes a las 11 a. m. en Pensacola. También se ofrecían comidas en Milton y Santa Rosa Beach. Walmart anunció además comidas gratuitas a partir de las 5 p. m. en sus tiendas de Navy Boulevard, en Pensacola, y DeFuniak Springs, mientras hubiera suministros.

En Milton, la compañía ofrecía Wi-Fi, carga de teléfonos, duchas y lavandería. DeSantis señaló que Walmart había participado en otras respuestas a emergencias durante su mandato y agradeció el trabajo de los empleados en las comunidades afectadas.

Nueve puntos distribuyen agua y alimentos

El equipo estatal de respuesta abrió nueve puntos de distribución en los condados de Escambia, Santa Rosa, Walton y Washington. Allí los residentes podían recoger agua embotellada, alimentos no perecederos y otros artículos esenciales.

En Escambia, el centro estaba en Brownsville Community Center, 3200 W. DeSoto St., en Pensacola. Santa Rosa tenía cuatro puntos: tres en Milton y uno en J. En Walton, había ubicaciones en Santa Rosa Beach, DeFuniak Springs y Freeport. En Washington, el centro funcionaba en Vernon Fire Department.

Guardia Nacional despeja caminos y distribuye suministros

La Guardia Nacional de Florida despejó más de 1.700 millas de carreteras y distribuyó más de 4.000 cajas de agua, 1.700 comidas, 2.600 bolsas de hielo y 2.200 lonas, según las cifras presentadas por el gobernador. También realizó vuelos de apoyo a las labores de búsqueda y evaluación de daños, y ayudó a trasladar a residentes con necesidades especiales.

El Departamento de Asuntos Militares informó que unos 5.000 soldados y aviadores de la Guardia Nacional estaban activados y desplegados en el área afectada. Entre sus tareas estaban la búsqueda y rescate, la limpieza de rutas, el apoyo humanitario y la protección de infraestructura crítica.

El Departamento de Transporte de Florida envió más de 500 trabajadores y cientos de equipos a Santa Rosa para acelerar la limpieza de caminos locales y facilitar el acceso de los linieros a postes y tendidos eléctricos. La Patrulla de Carreteras apoyaba el control del tráfico, escoltaba a las cuadrillas de servicios públicos y retiraba escombros. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados suspendió temporalmente ciertos requisitos para vehículos comerciales, tarifas y multas por renovaciones tardías.

El Departamento de Correcciones informó que todos los reclusos estaban contabilizados y que las instalaciones permanecían seguras; algunas operaban con generadores. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida coordinaba misiones de seguridad, equipos de comunicación y apoyo en los condados afectados. El balance de Pensacola no detalló una intervención del Departamento de Justicia federal.

Escuelas preparan la reapertura

Muchas escuelas ya estaban cerradas el lunes por el feriado de Columbus Day, y algunas tenían previsto no abrir el martes debido a jornadas de planificación docente. DeSantis dijo que esperaba que la mayoría, o todas, las escuelas del Panhandle pudieran operar el miércoles 14 de octubre.

La compañía Chelco confirmó que las escuelas de Walton estaban conectadas al servicio eléctrico. En otros condados, FPL esperaba restablecer la electricidad a escuelas e instalaciones críticas como parte de sus trabajos. El Departamento de Educación pidió a las familias y al personal escolar consultar los avisos de sus respectivos distritos antes de regresar.

Restauración eléctrica avanza en los condados afectados

A la 1 p. m. del lunes, más del 70% de las cuentas afectadas había recuperado la electricidad. DeSantis dijo que cerca de 500.000 clientes habían perdido el servicio en algún momento y que el informe estatal registraba entonces 133.000 sin electricidad, incluidos 101.000 clientes de FPL. Añadió que, desde la preparación de ese reporte, se habían conectado otros 10.000 servicios. “Están trabajando de manera metódica”, señaló sobre las cuadrillas eléctricas.

El gobernador informó que Bay County había recuperado el servicio por completo; Okaloosa superaba el 96%, Washington el 91% y Walton estaba en el 80%. En Holmes, cerca de dos tercios de los clientes tenían electricidad. En Escambia y Santa Rosa, FPL y las cooperativas eléctricas esperaban completar buena parte de las conexiones entre el lunes por la noche y el martes, con prioridad para escuelas e infraestructura crítica.

DeSantis pidió a los residentes no tocar cables caídos durante la limpieza. “Puede que todavía tengan corriente y causarles daños graves”, advirtió. También recordó que los semáforos apagados deben tratarse como una parada de cuatro vías.

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