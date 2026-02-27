viernes 27  de  febrero 2026
ESCÁNDALO

Clinton asegura que no sabía nada de los delitos de Epstein, pese a que eran cercanos

En los archivos de Epstein hay una serie de fotografías donde se puede observar al expresidente Bill Clinton en alguna de las residencias del depredador sexual

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton habla durante Convención Nacional Demócrata (DNC) en Chicago, Illinois, el 21 de agosto de 2024. &nbsp;

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton habla durante Convención Nacional Demócrata (DNC) en Chicago, Illinois, el 21 de agosto de 2024.

 

AFP

WASHINGTON.- El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton aseguró este viernes, en sus declaraciones iniciales ante un comité del Congreso que le interroga por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, que no sabía nada de los crímenes que éste habría cometido y que no hizo "nada malo".

"No tenía ni idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo. No importa cuántas fotos me muestres, hay dos cosas que, al final, importan más que tu interpretación de esas fotos de hace 20 años. Sé lo que vi y, más importante aún, lo que no vi. Sé lo que hice y, más importante aún, lo que no hice", afirmó Clinton.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2015, el multimillonario Bill Gates, presidente y fundador de Microsoft Corp., y su esposa Melinda asisten a la conferencia Allen & Company Sun Valley en Sun Valley, Idaho.
POLÉMICA

Bill Gates confiesa romance extramatrimonial y pide disculpas por vínculos con Epstein
El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton.
INVESTIGACIóN

Hillary Clinton responde a puerta cerrada al Congreso por caso Epstein

En las declaraciones iniciales, que el expresidente hizo públicas en su cuenta de X, se mostró muy contundente: "No vi nada ni hice nada malo".

"Como alguien que creció en un hogar con violencia doméstica, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la menor idea de lo que estaba haciendo, sino que lo habría denunciado yo mismo", señaló.

AFP__20251219__88PN9NQ__v1__MidRes__UsPoliticsJusticeEpstein
Esta foto, proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU el 19 de diciembre de 2025, muestra una imagen sin fecha del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado, mientras el Departamento de Justicia comenzaba a publicar los esperados registros de la investigación del caso políticamente explosivo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Esta foto, proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU el 19 de diciembre de 2025, muestra una imagen sin fecha del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado, mientras el Departamento de Justicia comenzaba a publicar los esperados registros de la investigación del caso políticamente explosivo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Clinton afirmó, además, que Epstein ocultó durante mucho tiempo su comportamiento y que "para cuando salió a la luz su declaración de culpabilidad en 2008, hacía tiempo que había dejado de relacionarme con él".

Insistió en su compromiso con la verdad y aseguró: "estoy obligado por mi juramento a no especular ni adivinar. Esto no es solo para mi beneficio, sino porque no les sirve de nada que yo haga de detective 24 años después".

"Como estoy bajo juramento, no diré falsamente que espero con interés sus preguntas. Pero estoy dispuesto a responderlas lo mejor que pueda, de acuerdo con los hechos tal como los conozco", añadió Clinton.

Expresidente Clinton
Esta foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, muestra al expresidente Bill Clinton y a una persona no identificada en un lugar no identificado.

Esta foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, muestra al expresidente Bill Clinton y a una persona no identificada en un lugar no identificado.

Antes de defender su inocencia, Clinton tuvo unas palabras para su esposa cuestionando al comité de haberla citado pese a que "ella no tenía nada que ver con Jeffrey Epstein. Nada. No recuerda haberlo conocido siquiera. No viajó con él ni visitó ninguna de sus propiedades. Que citaran a 10 personas o a 10.000, incluyéndola a ella, simplemente no estuvo bien".

También apeló a su compromiso con la democracia y se refirió a las víctimas del depredador sexual Epstein, "estoy aquí por las niñas y mujeres cuyas vidas destruyó y que merecen no solo justicia, sino sanación. Han esperado demasiado tiempo para ambas".

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Hillary Clinton dice que su esposo "no sabía nada" de los crímenes de Epstein tras prestar testimonio

Exsecretario del Tesoro Larry Summers dimite como profesor de Harvard por sus vínculos con Epstein

Trump dice que EEUU estudia una "toma de control amistosa" de Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
VENEZUELA

Maduro pide "desestimar" su caso por narcotráfico tras negarle EEUU la licencia para pagar su defensa

Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida. 
FLORIDA

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"

Imagen referencial del suceso.
NOMBRES REVELADOS

Régimen cubano identifica a los cuatro fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.
ALIADOS

México retoma el envío de petróleo hacia Cuba

Imagen de referencia del reporte policial emitido por la Oficina del Sheriff del Condado Monroe.  
BAJO INVESTIGACIÓN

Reporte policial confirma que lancha del tiroteo en Cuba fue robada en los cayos de la Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
ÚLTIMA HORA

Trump dice que EEUU estudia una "toma de control amistosa" de Cuba

Por Leonardo Morales
Miami Dade College Kendall Campus.
LEGISLACIÓN

Florida a un paso de autorizar "guardias" armados en centros universitarios

Vista parcial de pleno bicameral durante un discurso del gobernador Ron DeSantis en el Congreso de Florida.
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Florida avanza ley para frenar alza eléctrica por grandes centros de datos de inteligencia artificial

El estudio analiza millones de búsquedas realizadas en RentCafe.com
TENDENCIA

Miami y Fort Lauderdale escalan en ranking nacional de interés para alquilar en 2026

El cantante y compositor mexicano Lupillo Rivera.
TELEVISIÓN

Lupillo Rivera y Tania Pimentel revelan que son infiltrados en "¿Apostarías por mí?"