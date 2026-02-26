Delcy Rodríguez llama "amigo" a Trump y le pide "cese las sanciones" sobre Venezuela

CARACAS. - La jefa interina del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó al mandatario estadounidense, Donald Trump, como "amigo" y le pidió el "cese del bloqueo y las sanciones", en el marco de la "nueva relación" con Washington, que depuso a Nicolás Maduro en una operación militar el pasado 3 de enero.

"Presidente Trump, como amigo y como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos cese ya las sanciones y esos bloqueos contra nuestra patria", dijo Rodríguez en un discurso durante un encuentro con jóvenes transmitido por la estatal Venezolana de Televisión, este jueves 26 de febrero.

La solicitud de Rodríguez se produce en un momento de apertura desde Estados Unidos hacia Venezuela, especialmente en el ámbito energético, donde Trump se propuso revitalizar la industria petrolera venezolana y ya comercia con hidrocarburos de este país.

El régimen interino avanza en una agenda de trabajo bajo presiones de Washington, que incluye una reforma petrolera amigable con las empresas privadas y extranjeras, además de una histórica Ley de Amnistía que permite la salida de cientos de presos políticos.

El presidente Trump quien dice estar a cargo de Venezuela, ha expresado satisfacción con Delcy Rodríguez por el cumplimiento a las exigencias de Estados Unidos tras la extracción de Maduro del poder. El martes, el republicano dijo en su discurso del Estado de la Unión que Venezuela era un "socio y amigo".

"Estamos trabajando en cooperación con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para tener beneficios económicos para ambos países y traer nuevas esperanzas a los que sufrieron terriblemente, porque sufrieron", señaló Trump.

Operaciones petroleras

El petróleo venezolano padece un embargo de Estados Unidos desde 2019, pero en las últimas semanas el Departamento del Tesoro ha emitido licencias que permiten a un puñado de empresas operar con ciertas restricciones.

El martes, el presidente Trump puso el foco en la reactivación de las operaciones energéticas. Señaló que el flujo de petróleo venezolano hacia refinerías estadounidenses es ya una realidad consolidada bajo parámetros de mercado abierto.

FUENTE: Con información de Europa Press/ AFP