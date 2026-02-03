martes 3  de  febrero 2026
ATAQUE VIAL

Detienen a hombre acusado de agredir a conductora y provocar choque en La Pequeña Habana

El sospechoso habría agredido sexualmente a la conductora mientras ella manejaba, provocando que perdiera el control del vehículo y se estrellara en La Pequeña Habana.

Oscar Ernesto Sánchez-Aguire, de 26 años.

Oscar Ernesto Sánchez-Aguire, de 26 años.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un hombre del sur de Florida fue detenido por las autoridades tras ser señalado como responsable de un accidente de tránsito ocurrido en La Pequeña Habana, luego de presuntamente agredir a la mujer que lo transportaba.

El detenido fue identificado como Oscar Ernesto Sánchez-Aguire, de 26 años. De acuerdo con el informe policial, el incidente ocurrió el sábado cuando la víctima realizaba un viaje como conductora de una aplicación de transporte compartido y, durante el trayecto, el sospechoso habría intentado silenciarla cubriéndole la boca y tocándola de forma inapropiada.

Lee además
Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela
Fachada del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).
ASESORES

Daniella Levine Cava lanza "MIA Forward Flight Team" y acelera modernización del Aeropuerto Internacional de Miami

La situación provocó que la persona en el volante perdiera el control del vehículo, impactándose en la intersección de la avenida 6 y la calle 7, al suroeste de la ciudad.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran los daños tras el impacto, incluyendo la parte frontal de uno de los automóviles severamente afectada y restos del accidente esparcidos sobre la vía.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el hecho dejó personas lesionadas.

Según el reporte de arresto, Sánchez-Aguire huyó del lugar caminando, pero fue localizado posteriormente en un estacionamiento cercano, donde fue detenido. Ahora enfrenta cargos por agresión y negligencia culpable con riesgo de causar lesiones.

Durante su comparecencia inicial, el lunes, un juez fijó una fianza de 1,450 dólares. Además, se le ordenó mantenerse alejado de la víctima. Los funcionarios públicos confirmaron también que el detenido permanece bajo una retención migratoria.

Temas
Te puede interesar

Florida avanza hacia reglas más estrictas para el uso de bicicletas eléctricas

Emergencia por fuego en vivienda de Miami deja a cinco adultos desplazados

El relato de dos hermanos rehenes de Hamás: Buscamos que el dolor no se diluya en cifras

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
REPRESIÓN

ONG venezolana alerta sobre 63 presos políticos con patologías graves y condiciones de neurodivergencia

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
JUSTICIA

Florida endurece ofensiva judicial contra trata de personas y delitos sexuales contra niños

 Melanie Griffin, secretaria del DBPR, brinda apoyo a la ley.
LEYES EN TALLAHASSEE

Respaldan ley Megan contra venta de sustancias adictivas y dañinas en tiendas de vapeo y gasolineras de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump recibe a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.
WASHINGTON

Trump recibe al presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson
EEUU

Congreso vota hoy para terminar parálisis creada por demócratas

Imagen referencial de biciletas.
MOVILIDAD ELÉCTRICA

Florida avanza hacia reglas más estrictas para el uso de bicicletas eléctricas

Manifestantes agradecen al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump la captura en Venezuela del narcodictador Nicolás Maduro. 
En un mes

Expertos opinan que Trump ha logrado cambios profundos y rápidos en Venezuela

El Medicaid es uno de los programas para personas de bajos recursos.
MÁS COBERTURA

Florida reactiva batalla legal y ciudadana para llevar expansión de Medicaid a boleta electoral de 2028