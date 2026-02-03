Detienen a hombre acusado de agredir a conductora y provocar choque en La Pequeña Habana

MIAMI .- Un hombre del sur de Florida fue detenido por las autoridades tras ser señalado como responsable de un accidente de tránsito ocurrido en La Pequeña Habana, luego de presuntamente agredir a la mujer que lo transportaba.

El detenido fue identificado como Oscar Ernesto Sánchez-Aguire, de 26 años. De acuerdo con el informe policial, el incidente ocurrió el sábado cuando la víctima realizaba un viaje como conductora de una aplicación de transporte compartido y, durante el trayecto, el sospechoso habría intentado silenciarla cubriéndole la boca y tocándola de forma inapropiada.

La situación provocó que la persona en el volante perdiera el control del vehículo, impactándose en la intersección de la avenida 6 y la calle 7, al suroeste de la ciudad.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran los daños tras el impacto, incluyendo la parte frontal de uno de los automóviles severamente afectada y restos del accidente esparcidos sobre la vía.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el hecho dejó personas lesionadas.

Según el reporte de arresto, Sánchez-Aguire huyó del lugar caminando, pero fue localizado posteriormente en un estacionamiento cercano, donde fue detenido. Ahora enfrenta cargos por agresión y negligencia culpable con riesgo de causar lesiones.

Durante su comparecencia inicial, el lunes, un juez fijó una fianza de 1,450 dólares. Además, se le ordenó mantenerse alejado de la víctima. Los funcionarios públicos confirmaron también que el detenido permanece bajo una retención migratoria.