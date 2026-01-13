martes 13  de  enero 2026
RECUPERACIóN

Boeing supera a Airbus en pedidos anuales por primera vez desde 2018

El gigante aeronáutico estadounidense Boeing registró 175 pedidos en diciembre, número que llevó el total del 2025 a 1.173 aviones en un momento clave de recuparación

El fabricante estadounidense de aviones Boeing se encuentra en plena recuperación tras serios problemas en los últimos tres años.

El fabricante estadounidense de aviones Boeing se encuentra en plena recuperación tras serios problemas en los últimos tres años.

UNITED AIRLINES DANIEL SLIM/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Boeing logró pedidos por casi 1.200 aviones comerciales el año pasado, superando a su rival europeo Airbus por primera vez desde 2018, según cifras publicadas el martes.

El gigante aeronáutico estadounidense registró 175 pedidos en diciembre, número que llevó el total del 2025 a 1.173.

Lee además
Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.
ECONOMíA

Inflación estable en EEUU y Trump reitera necesidad de bajar tasas de interés
Manifestantes queman imágenes del ayatolá Alí Jamenei durante una manifestación en solidaridad con el levantamiento de Irán, organizada por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, en Whitehall, en el centro de Londres.
ANUNCIO

Trump pide a manifestantes en Irán que "mantengan la protesta" y asegura que "la ayuda" está en camino

Airbus reveló el lunes encargos de 889 aeronaves para el año.

La mejora en los pedidos marca la última señal de progreso para Boeing tras un duro 2024 que comenzó con un aterrizaje de emergencia casi catastrófico en un vuelo de Alaska Airlines en enero, y concluyó con la reanudación de la producción de aviones en la región de Seattle tras una prolongada huelga laboral.

Tras el incidente de Alaska Airlines, Boeing reforzó su control de calidad y sus operaciones de fabricación bajo la estrecha supervisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

En octubre, la FAA otorgó aprobación a Boeing para aumentar la producción del 737 MAX a 42 unidades por mes desde 38, una señal clave de progreso bajo el mando del director ejecutivo Kelly Ortberg y otros ejecutivos que fueron incorporados.

Boeing dijo que entregó 63 aviones en diciembre, con lo cual alcanzó un total de 600 en todo 2025.

Aunque esa cifra fue la más alta desde 2018, y un gran salto respecto a 2024 afectada por la huelga, quedó muy por debajo de los 793 aparatos entregados por Airbus el año pasado.

Airbus ha dominado en número de entregas en los últimos años tras un par de accidentes mortales de Boeing 737 MAX en 2018 y 2019.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Wall Street cierra al alza tras anuncio de pesquisa contra presidente de la Reserva Federal

Apple elige Gemini de Google para actualizar Siri

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

La princesa de Asturias, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía presiden el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias.  
ARTES VISUALES

Rey Felipe VI visita en Versalles la exposición "El Gran Delfín"

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Te puede interesar

Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.
ECONOMíA

Inflación estable en EEUU y Trump reitera necesidad de bajar tasas de interés

Por Leonardo Morales
María Corina Machado y Edmundo González durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.
VENEZUELA

María Corina Machado y Edmundo González denuncian opacidad, "no habrá transición con presos políticos"

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

Dra. Dadilia Garcés.
ALERTA SANITARIA

Baja vacunación y un virus más fuerte causan severa ola de gripe en sur de Florida

Dariel Fernández recaudador de impuesto de Miami-Dade.
SANCIONES A INFRACTORES

Miami-Dade advierte sanciones contra escuelas de tránsito ilegales