martes 13  de  enero 2026
ANUNCIO

Trump pide a manifestantes en Irán que "mantengan la protesta" y asegura que "la ayuda" está en camino

"Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES", escribió Trump en su plataforma Truth Social

Manifestantes queman imágenes del ayatolá Alí Jamenei durante una manifestación en solidaridad con el levantamiento de Irán, organizada por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, en Whitehall, en el centro de Londres.

Manifestantes queman imágenes del ayatolá Alí Jamenei durante una manifestación en solidaridad con el levantamiento de Irán, organizada por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, en Whitehall, en el centro de Londres.

AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este martes a los iraníes que mantengan las manifestaciones, tomen las instituciones y registren los nombres de "los asesinos y los abusadores", en momentos en que las protestas son reprimidas por las autoridades.

"Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que CESE esta matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", lanzó.

Lee además
Este video, tomado el 13 de enero de 2026 a partir de imágenes UGC publicadas en redes sociales el 10 de enero de 2026, muestra enfrentamientos en Mashhad, en el noreste de Irán.  
CONFLICTO

Irán intenta evitar que se publiquen en internet videos de las protestas
La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión
Embed

El mandatario no precisó qué tipo de ayuda recibirían los iraníes, pero instó a que conserven los nombres de los "asesinos y los abusadores". "Pagarán un alto precio", prometió.

Trump, que ha amenazado con intervenir militarmente en Irán, anunció el lunes que aplicará un arancel del 25% a los socios comerciales de la República Islámica.

Las manifestaciones comenzaron en protesta por el aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Irán busca regresar a lo que fue antes de 1978

"¿Estás muerto?": una aplicación china para personas que viven solas se vuelve viral

Fiscalía surcoreana pide pena capital para expresidente por declarar ley marcial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

La princesa de Asturias, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía presiden el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias.  
ARTES VISUALES

Rey Felipe VI visita en Versalles la exposición "El Gran Delfín"

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Te puede interesar

Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.
ECONOMíA

Inflación estable en EEUU y Trump reitera necesidad de bajar tasas de interés

Por Leonardo Morales
María Corina Machado y Edmundo González durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.
VENEZUELA

María Corina Machado y Edmundo González denuncian opacidad, "no habrá transición con presos políticos"

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

Dra. Dadilia Garcés.
ALERTA SANITARIA

Baja vacunación y un virus más fuerte causan severa ola de gripe en sur de Florida

Dariel Fernández recaudador de impuesto de Miami-Dade.
SANCIONES A INFRACTORES

Miami-Dade advierte sanciones contra escuelas de tránsito ilegales