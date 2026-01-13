Trump pide a manifestantes en Irán que "mantengan la protesta" y asegura que "la ayuda" está en camino

Manifestantes queman imágenes del ayatolá Alí Jamenei durante una manifestación en solidaridad con el levantamiento de Irán, organizada por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, en Whitehall, en el centro de Londres.

El presidente estadounidense, Donald Trump , pidió este martes a los iraníes que mantengan las manifestaciones, tomen las instituciones y registren los nombres de "los asesinos y los abusadores", en momentos en que las protestas son reprimidas por las autoridades.

"Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que CESE esta matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", lanzó.

El mandatario no precisó qué tipo de ayuda recibirían los iraníes, pero instó a que conserven los nombres de los "asesinos y los abusadores". "Pagarán un alto precio", prometió.

Trump, que ha amenazado con intervenir militarmente en Irán, anunció el lunes que aplicará un arancel del 25% a los socios comerciales de la República Islámica.

Las manifestaciones comenzaron en protesta por el aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

