EEUU desbloquea recursos para labores de socorro por tragedia en Venezuela

Residentes observan los destrozos causados en uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

MIAMI.- El gobierno de EEUU decidió autorizar el alivio de sanciones impuestas a Venezuela que permite desbloquear recursos para que se destinen a las labores de socorro ante la emergencia se vive luego de los dos fuertes sismos que afectaron dramáticamente a este país el 24 de julio pasado.

El Departamento del Tesoro de EEUU, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió la Licencia General 60 que permite transacciones financieras para la asistencia en forma temporal.

La medida administrativa autoriza hasta el 22 de octubre hasta las 12:01 a. m., hora de verano del este, “todas las transacciones relacionadas con las labores de socorro tras el terremoto en Venezuela que, de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés), 31 CFR parte 591”, según la información de la OFAC en la página web.

El miércoles pasado, pasada las 6;00 pm, Venezuela particularmente en los estados centrales y su capital Caracas fue sacudido por dos fuertes terremotos con diferencia de 30 segundos, llamado el “doblete sísmico” que hasta este viernes dejó 589 fallecidos. más de 2.900 heridos, según cifras oficiales; y centenares de edificios caídos, la mayoría en Caracas y La Guaira ubicada en el Litoral Central.

Los terremotos afectaron también el principal aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía que mantiene paralizado los viajes comerciales.

Licencia de alivio para Venezuela

La Licencia General 60 viene a aliviarla precaria situación económica del país para atender esta contingencia y por la cual Caracas solicitó ayuda a EEUU, en medio de acuerdos de petróleo y minas.

La medida no autoriza “el desbloqueo de ninguna propiedad bloqueada en virtud del VSR; ni cualesquiera otras transacciones o actividades prohibidas por otra Orden Ejecutiva o por cualquier parte del capítulo V del título 31 del CFR que no se mencione en esta licencia general”, según se precisó.

“Nada de lo dispuesto en esta licencia general exime a ninguna persona del cumplimiento de otras leyes federales o de los requisitos de otras agencias federales”, aseguró.

Esta medida se suma a otras disposiciones adoptadas por el gobierno de Trump para prestar ayuda en las labores de rescate y evaluación de los graves daños que dejaron los dos eventos sísmicos inéditos en el país y cuyo último terremoto ocurrió en julio de 1967.

FUENTE: Con información de ofac.treasury.gov