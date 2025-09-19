viernes 19  de  septiembre 2025
CONGRESO

Cámara de Representantes de EEUU aprueba plan temporal de presupuesto

La posibilidad de que los republicanos en el Senado aprueben la medida este viernes estaba en el aire, a causa de algunos detalles divergentes en el proyecto y, como es de suponer, el rechazo de los demócratas

Cúpula de la sede del Capitolio en Washington.

Cúpula de la sede del Capitolio en Washington.

MANDEL NGAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó este viernes por un estrecho margen un proyecto de ley de financiación provisional el viernes para intentar evitar el cierre administrativo del gobierno estadounidense.

La posibilidad de que los republicanos en el Senado aprueben la medida este mismo viernes estaba en el aire, a causa de algunos detalles divergentes en el proyecto y como es de suponer, el rechazo de los demócratas.

Ambas Cámaras entran en receso la próxima semana y vuelven a trabajar el 29 de septiembre.

El proyecto de ley de la Cámara fue aprobado con 217 votos a favor y 212 en contra.

Solo un demócrata de la Cámara respaldó la llamada "resolución continua", mientras que dos republicanos se unieron a los demócratas para oponerse al proyecto.

Como ya es habitual, los demócratas en el Senado han declarado que bloquearán la medida.

Los republicanos tienen mayoría en ambas Cámaras del Congreso, pero debido a las reglas del Senado tendrán que convencer al menos a siete senadores demócratas para que voten a favor de su presupuesto.

El ala conservadora de la Cámara presentaron el proyecto de ley a principios de esta semana para financiar agencias federales hasta el 21 de noviembre, mientras incluyen fondos para más seguridad a funcionarios gubernamentales.

FUENTE: Con información de AFP.

