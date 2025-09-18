jueves 18  de  septiembre 2025
OPERACIÓN EN EL PACÍFICO

Guardia Costera de EEUU ha incautado más de 34.000 kilos de cocaína y detenido a 59 presuntos narcoterroristas

Las operaciones de la Guardia Costera enfrentan el transporte de narcóticos ilícitos de los cárteles sudamericanos, entre ellos los provenientes de Venezuela

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger el territorio nacional, combatir el narcotráfico y desmantelar las organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales&nbsp;

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger el territorio nacional, combatir el narcotráfico y desmantelar las organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - La Guardia Costera de Estados Unidos anunció este jueves 18 de septiembre la incautación de más de 34.000 kilos de cocaína en el Océano Pacífico Oriental. Esto desde principios de agosto cuando fue lanzada la Operación Víbora del Pacífico.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, en promedio se han interceptado más de 810 kilos de drogas diariamente: "Estas incautaciones de drogas, y la detención de 59 personas sospechosas de narcotráfico, fueron el resultado de más de 20 interdicciones realizadas desde el 8 de agosto".

Lee además
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izq.), estrecha la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 3 de septiembre de 2025. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el 3 de septiembre de 2025, un día después de que Estados Unidos intensificara drásticamente la presión sobre los cárteles con lo que, según informó, fue un ataque selectivo cerca de Venezuela.
POLÍTICA

EEUU y México acuerdan "cooperación" en su lucha contra el narcotráfico
Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
ANÁLISIS

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

La Operación Víbora del Pacífico es una iniciativa conjunta de la Guardia Costera y la Armada de EEUU con el objetivo de contrarrestar el flujo de drogas ilegales a Estados Unidos como parte de la iniciativa más amplia del presidente Donald Trump para combatir los cárteles de la droga.

En ese contexto, el Ejército estadounidense ha ejecutado, al menos, dos ataques contra supuestos buques cargados de droga procedentes de Venezuela en las últimas semanas. El primer ataque abatió a 11 presuntos narcoterroristas del Tren de Aragua, mientras que el segundo abatió a tres personas.

Trump dijo el 3 de septiembre, tras el primer ataque: "Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas que entraban a nuestro país para matar a mucha gente. Y todo el mundo lo entiende perfectamente. Lo ven, ven las bolsas de droga por todo el barco, y fueron atacados. Obviamente, no lo volverán a hacer. Y creo que mucha otra gente no lo volverá a hacer. Cuando vean esa grabación, dirán: 'No hagamos esto. Tenemos que proteger a nuestro país y lo vamos a hacer. Venezuela ha actuado de forma muy maliciosa'".

En agosto, el presidente republicano aprobó el envío de varios destructores de misiles guiados de la Armada estadounidense para reforzar los esfuerzos antinarcóticos de la administración en la región.

Por su parte, el Pentágono dijo que aviones militares venezolanos sobrevolaron un buque de la Armada estadounidense "en una acción altamente provocativa".

La administración Trump no reconoce al dictador venezolano, Nicolás Maduro, como un jefe de Estado legítimo. Lo considera el líder de un cártel de la droga: el Cártel de los Soles.

Luego del envío de destructores estadounidenses, Maduro señaló que su país estaba preparado para responder a cualquier ataque e indicó que la medida representa "una amenaza extravagante, injustificable, inmoral, absolutamente criminal y sangrienta". Luego del segundo ataque, Maduro aseguró que hay un esfuerzo mayor para intimidar y buscar un cambio de régimen en Venezuela.

Narcóticos desde Sudamérica

La Guardia Costera dijo que intensifica las operaciones antidrogas en el Océano Pacífico Oriental, donde continúa el transporte significativo de narcóticos ilícitos desde Sudamérica.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera "para proteger el territorio nacional, combatir el narcotráfico y desmantelar las Organizaciones Terroristas Extranjeras, las Organizaciones Criminales Transnacionales y los cárteles que buscan producir y traficar drogas ilícitas a Estados Unidos".

Al mismo tiempo, hay un despliegue operativo en coordinación con socios internacionales e interinstitucionales. De allí que la Guardia Costera incrementa sus recursos: buques, aeronaves y equipos tácticos para interceptar, incautar e interrumpir el transbordo de cocaína y otras drogas ilícitas a granel.

“La fuerza de combate marítimo de la Guardia Costera es incansable en nuestras operaciones continuas para combatir el narcotráfico”, declaró el Contralmirante Jeffrey Novak, subcomandante del Área del Pacífico.

La Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur del Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en Cayo Hueso, Florida, detecta y monitorea el tránsito aéreo y marítimo de drogas ilegales.

"Una vez que la interceptación se vuelve inminente, comienza la fase policial de la operación, y el control de la misma pasa a la Guardia Costera de los Estados Unidos durante todo el proceso de interceptación y aprehensión. Las interceptaciones en el Océano Pacífico Oriental son realizadas por miembros de la Guardia Costera de los Estados Unidos bajo la autoridad y el control del Distrito Suroeste de la Guardia Costera, con sede en Alameda, California", señaló el Departamento de Seguridad Nacional.

FUENTE: Con información de la Guardia Costera /Fox News

Temas
Te puede interesar

Maduro responde con más represión al pueblo a medida que EEUU combate su nexo con el narcotráfico

Trump niega conversaciones para un cambio de régimen en Venezuela

Wall Street alcanza nuevos récords, impulsada por decisión de la Fed

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Carlos Giménez y el director del FBI, Kash Patel.
REACCIONES

Anuncio del FBI sobre despliegue federal en Miami divide a legisladores de Florida

El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

Otro de los símbolos de la historia hispana fue vandalizado y derribado por grupos de extrema izquierda Black Lives Matter y Antifa. Archivo.
Seguridad nacional

Trump anuncia que designará al grupo de "izquierda radical" Antifa como "organización terrorista"

Esta fotografía, publicada por el Gobierno de la Región de Sajalín el 30 de julio de 2025, muestra el tsunami que azotó Severo-Kurilsk, en la isla de Paramushir, en las islas Kuriles del norte de Rusia. Uno de los terremotos más fuertes jamás registrados azotó el Lejano Oriente, escasamente poblado, la madrugada del 30 de julio, provocando tsunamis de hasta cuatro metros (12 pies) en el Pacífico y provocando evacuaciones desde Hawái hasta Japón. 
MUNDO

Retiran alerta de tsunami tras sismo de magnitud 7,8 frente a costas del oeste de Rusia

Monumento a Charlie Kirk.
HOMENAJE

Anuncian monumento a Charlie Kirk en universidad de Florida con respaldo de gobernador DeSantis

Te puede interesar

Jaqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah, junto a Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
GUERRA AVISADA

Hialeah: mano dura contra vertido ilegal de basura

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen del piso de remate de la Bolsa de Nueva York.
LA BOLSA

Wall Street alcanza nuevos récords, impulsada por decisión de la Fed

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
MIGRACIÓN

¿Cuántos centros de detención de inmigrantes tiene ICE activos en EEUU?

El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

La miembro del Comité Monetario Regulador de la Reserva Federal, Lisa Cook.
JUSTICIA

Procurador general pide al Supremo la destitución por corrupción de gobernadora de la Fed