Rector de universidad en Texas deja el cargo tras acusaciones de "adoctrinamiento transgénero"

El rector de la universidad de Texas A&M dejará el cargo este viernes, acusado de tolerar el "adoctrinamiento transgénero", en medio de una arremetida conservadora en la educación estadounidense promovida por Donald Trump.

Desde su vuelta a la presidencia a finales de enero de este año, Trump ha firmado una serie de decretos en contra el colectivo LGTBQ, uno de ellos para reafirmar los únicos dos sexos biológicos entre humanos: masculino y el femenino.

"Agradecemos su servicio y sus contribuciones (...) ahora es el momento para impulsar un cambio y posicionar a Texas A&M a una excelencia continua en los próximos años", dijo la universidad en un comunicado, sin precisar el motivo de la salida de Mark Welsh, tras casi dos años en el puesto.

A inicios de septiembre, el diputado estatal de Texas y republicano Brian Harrison difundió un video en X donde se registra un intercambio entre una alumna de la universidad y una profesora, que realizaba comentarios de género y sexualidad durante una clase sobre literatura infantil, según el diputado.

En el video se escucha a una alumna decirle que, de acuerdo con el presidente Trump, "hay solo dos géneros", aludiendo a una orden ejecutiva firmada por el gobernante el primer día de su mandato.

"Esto (la doctrina LGTBQ) no solo va contra mí, sino contra las creencias religiosas de mucha gente (...) no quiero promover algo que vaya en contra de las leyes de nuestro presidente", agregó la alumna.

La profesora respondió que respetaba su derecho a mantenerse fiel a su religión.

"Estás pensando erróneamente que lo que digo es ilegal", le dijo y la invitó a retirarse si se sentía incómoda.

Harrison también divulgó un audio donde la alumna pide al rector que despida a la maestra, a lo que Welsh se negó.

La profesora fue despedida luego por no adaptar el contenido de su materia a los cambios que le fueron sugeridos por las autoridades universitarias, según reportes de prensa.

Eso no fue suficiente para Harrison.

"Una estudiante de Texas A&M fue expulsada de clase porque mostró su objeción ante el adoctrinamiento transgénero... el rector de la A&M defiende los estudios LGBTQ", dijo, y pidió la intervención de la administración Trump y del gobernador de Texas, Greg Abbott.

El rector fue criticado por el vicegobernador texano, Dan Patrick. "su ambivalencia sobre el tema y su desestimación de las preocupaciones del estudiante al ponerse inmediatamente del lado del profesor son inaceptables", dijo.

Texas está alineada con la política gubernamental que promueve una educación conservadora, prohibiendo lo que consideran contrario a sus valores religiosos.

FUENTE: Con información de AFP.