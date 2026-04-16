jueves 16  de  abril 2026
MERCADO NEGRO

Casi un tercio de cigarrillos consumidos en América son de contrabando

El director asociado de KPMG, David Bird, presentó esta semana el estudio 'Consumo ilícito de cigarrillos en América Latina y Canadá 2025', en el que se señala que la región es un foco mundial de consumo ilícito de tabaco.

El consumo de cigarros fabricados y comercializados de forma ilícita se ha incrementado en los últimos 10 años.

El consumo de cigarros fabricados y comercializados de forma ilícita se ha incrementado en los últimos 10 años.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Casi un tercio de los cigarrillos consumidos en América son de contrabando, lo que supuso mermas de 8.500 millones de dólares en ingresos fiscales en 2025, siendo Brasil, Canadá y México los países con mayores pérdidas, según un informe de KPMG presentado en un encuentro de la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en Washington.

El director asociado de KPMG, David Bird, presentó esta semana el estudio 'Consumo ilícito de cigarrillos en América Latina y Canadá 2025', en el que se señala que la región es un foco mundial de consumo ilícito de tabaco.

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En el encuentro se analizaron también las condiciones que permiten que en el continente americano se desarrollen estas actividades ilícitas y se apuntó a las cadenas de suministro transfronterizas establecidas, vacíos regulatorios y la capacidad desigual de aplicar la ley de los distintos territorios.

"El contrabando socava la seguridad de las comunidades"

"El comercio ilícito suele malinterpretarse como un problema secundario o aislado. En realidad, se sitúa en la intersección de algunos de los problemas más acuciantes que enfrenta nuestra región hoy en día", afirmó Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de AS/COA.

"El contrabando socava la seguridad de nuestras comunidades y la solidez de nuestras economías", declaró por su parte el director del Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, Iván Arvelo.

Arvelo apostó a su vez por una respuesta conjunta al problema "donde los organismos gubernamentales y los socios del sector privado comparten información y recursos, lo que nos permite identificar las amenazas con mayor rapidez, desarticular las operaciones ilegales y proteger tanto a las personas como a las empresas en todo el mundo".

FUENTE: Con información de EFE.

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