miércoles 15  de  abril 2026
Guerra en Irán

EEUU afirma que ningún buque cruzó el paso del estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas de bloqueo

Los barcos que sí han cruzado el estrecho han partido de puertos no iraníes y los barcos que Estados Unidos bloqueó salieron o se dirigían a puertos iraníes

El portaaviones USS Abraham Lincoln.

El portaaviones USS Abraham Lincoln.

@defense_civil25 / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó este miércoles que ha impedido el paso de 10 buques con origen o destino en Irán tras 48 horas del bloqueo ordenado por el presidente Donald Trump en el estrecho de Ormuz.

"Durante las primeras 48 horas del bloqueo estadounidense a los buques que entran y salen de los puertos iraníes, ningún buque ha logrado pasar las fuerzas estadounidenses", subrayó el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) en una publicación en redes sociales sobre la situación en el estratégico paso.

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El organismo militar, con sede en Florida, aseveró en X que las Fuerzas Armadas estadounidenses en la zona, incluyendo 5.000 marinos del Grupo de Ataque del Portaviones Abraham Lincoln, han provocado que 10 buques den la vuelta en el estrecho, donde "cero barcos han roto el bloqueo de EE.UU. desde que comenzó el lunes".

El Centcom ejemplificó que un buque de carga con bandera de Irán intentó evadir el bloqueo el martes tras abandonar el puerto iraní de Bandar Abbás, pero el buque destructor de misiles USS Spruance (DDG-111) "exitosamente redirigió el vehículo" y lo obligó a volver.

"Tras implementar el bloqueo de barcos entrando y saliendo de puertos iraníes, fuerzas estadounidenses han cortado el comercio económico yendo y saliendo de Irán por mar. La Marina estadunidense y los pilotos permanecen posicionados y listos para actuar contra cualquier buque que busque violar el bloqueo", añadió.

Aunque Estados Unidos ha bloqueado a los buques relacionados con el comercio iraní, al menos tres petroleros cruzaron el estrecho de Ormuz el martes, primer día completo del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra los buques que hacen escala en puertos iraníes, según datos de plataformas de monitoreo de embarcaciones.

Presión para acabar con la guerra

Los barcos que sí han cruzado el estrecho han partido de puertos no iraníes y los barcos que Estados Unidos bloqueó salieron o se dirigían a puertos iraníes.

El presidente Trump ha ordenado el bloqueo para presionar a Irán en medio de las negociaciones para acabar con la guerra, que comenzó el 28 de febrero.

El estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo global, se ha convertido en clave del conflicto, pues Irán ha controlado el tránsito por dicho paso marítimo, lo que ha elevado los precios globales del petróleo, que este miércoles se mantiene por encima de 90 dólares por barril.

Estados Unidos viene señalando que el bloqueo total a los puertos de Irán está surtiendo efecto y que ha logrado "paralizar por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país asiático por mar, después del bloqueo ordenado por Trump.

Este paso llega después de las negociaciones en Pakistán del pasado fin de semana que se saldaron sin acuerdo entre Washington y Teherán para el cese definitivo de las hostilidades, mientras sigue en pie un alto el fuego de 15 días, que busca precisamente dar espacio a la diplomacia para lograr un pacto más amplio que ponga fin a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, a cambio del levantamiento de sanciones a Irán, la vuelta a la normalidad en Ormuz y que la República Islámica pacte un nuevo acuerdo nuclear.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

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