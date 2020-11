Ana, una abogada que ejerció por 20 años su profesión, le encantaba desde joven practicar una de sus pasiones: cocinar. Y es precisamente esa pasión la que transformó su vida a partir del 2005 cuando escribe su primer libro de cocina y dice “lo hice más bien por mis dos hijas, porque necesitaba incentivarlas a que conocieran la cocina tradicional cubana”.

Mujer creativa

Pero más allá de ese texto y otros que se sumaron luego, Ana creó su propia línea de productos para cocinar y lo más importante es que Skinny Latina a partir –posiblemente- del próximo año se verá en los estantes del gigante minorista Walmart.

“No ha sido nada fácil lanzar estos productos. Llevo ya siete años y es como aprender otro lenguaje. Pero lograr que Walmart se interese por ellos, para mí es un gran orgullo. Primero como latina”.

“Para mis hijas y para mí será muy importante que al llegar a un Walmart veamos - junto a famosas marcas- los productos de Skinny Latina. Eso ha representado un logro muy grande”.

La mayor cadena minorista del mundo, Walmart, fomentó desde enero del 2013 su evento anual “Open Call” para incentivar la producción estadounidense, crear empleos y responder con nuevos productos la alta demanda nacional e internacional.

¿Esto representa un gran salto económico y de expansión para ti?

“Desde el momento en que aceptan tus productos a que llegan a los estantes del mercado, pasa mucho tiempo y no creo que los veamos hasta el 2021. Todo depende de que los compradores y ejecutivos determinen en cuántos Walmart estarán mis productos. Sé que en toda la Florida sí, pero habría que ver en cuántos otros estados, entonces claro representaría un salto económico y con él una gran inversión inicial también”.

¿Tienen los productos de Skinny Latina algo especial y auténtico que motivó la selección de los expertos?

“Sí, ellos se interesaron en el producto porque son bien diferentes a lo que hay en el mercado ahora. El producto original mío es basado en un mojo, pero tiene un sabor mucho más leve y se presta para todo tipo de comidas. Es un producto de un “solo paso”. En cualquier tipo de carne, vegetales, arroz, sopas y otros, los ingredientes de Skinny Latina elevan el sabor de la comida, la adoba y se vuelven una salsa. Los demás productos que le he agregado combinan muy bien con eso, por ejemplo, la salsa de barbacoa de higo y guayaba y la otra de mango y albaricoque, junto a una salsa tropical elaborada con ají picante habanero”.

“También creamos un chimichurri, un producto muy popular, pero que son procesados con hierbas secas”.

“Me tomó mucho tiempo conseguir a alguien que me ayudara a confeccionarlo con aceite de oliva, perejil, cilantro, ajo, todos frescos… pero lo principal era que mantuviera ese sabor real”.

“Yo creo que la diferencia entre mis productos y los que existen en el mercado es que son como dicen los expertos "limpios", con ingredientes de muy alta calidad”.

¿Y por qué decidiste cambiar tu carrera de leyes para dedicarte al mundo culinario?

“Se ríe y afirma: Mi madre me dijo, niña ¿cómo vas a dejar tu profesión para vender productos de cocina?…Yo ejercí mi carrera durante dos décadas con mi exesposo en el sector de bienes raíces. En el 2008, con la recesión, apenas hacíamos dos o tres cierres mensuales cuando antes de la crisis eran hasta 60 como promedio. Fue el momento también de mi divorcio. En el 2005 - relata Ana Quincoces- escribo mi primer libro por mis hijas, porque me puse a buscar un libro de cocina cubana tradicional y no lo encontré, todo era esa fusión de cosas que le echaban salsa de mango a todo y la comida tradicional cubana no tiene salsa de mango. Entonces quise hacer un libro, más bien para ellas con los cuentos y las historias con las que crecí y formé parte de la primera generación cubanoamericana. Luego hice otro libro mucho más voluminoso y después The Versailles Restaurant Cookbook (Libro de cocina del restaurante Versailles)”.

“Gracias a ese primer libro, diferentes compañías me pidieron trabajar con ellos. Imusa, que fabrica las cazuelas, quería que yo fuera su embajadora. Comencé entonces en diferentes programas de televisión y cuando me llamaron para el programa “Real Housewives” lo vi como una gran oportunidad para lanzar mis creaciones”.

“La cocina ha sido y es para mí algo fascinante. Hoy, lo que más disfruto es cocinar y crear. Deseo que todo el mundo lo disfrute, por eso es que mis productos facilitan eso a todo el mundo”.

“Hay personas que dicen: yo no me atrevo a meterme en la cocina porque lo que toque lo voy a echar a perder. Otros afirman que si hacen algo y les queda bien, mañana lo repiten y les sale mal. Hice mis productos pensando en todo eso, su combinación de ingredientes ayuda a que siempre el resultado sea satisfactorio y agradable para casi todos. No hay nada como cocinar a los amigos y a la familia y que elogien tus recetas. Creo que todos debemos tener esa agradable oportunidad. Y para mí esa fue la razón más importante, porque me parece que todo el mundo puede hacerlo”.

Las épocas

“Cuando yo fui a la escuela de leyes había un 20% de mujeres abogadas. Mi hija ahora es abogada y cuando fue a la universidad, la mayoría eran mujeres. En ese entonces, o eras abogada, ama de casa o debías escoger. Yo nunca escogí, me casé muy joven, tuve a mis hijas súper joven y siempre hice todo. Ejercí como abogada, llegaba a mi casa, cocinaba, empecé a hacer un producto que después lo llevé al mercado porque me facilitaba adobar casi todo, el pollo, la carne, el pescado para hacerlo fácil y rápido, pero que les gustara a todos”.

“Pero hoy a muchos programas de televisión, shows, ahora los chefs son celebridades. Y ahora mis hijas que no querían hacerlo, ahora desean aprender a cocinar”.

Ana, dejaste un mundo deslumbrante como el sector inmobiliario y pasaste a otro apasionante para muchos ¿Cuál consideras que despierta mayores sensaciones?

“Me daba una satisfacción muy grande cuando hacía cierres de compra-venta de propiedades, cuando tenías a personas que compraban por primera vez y era algo regocijante. Me encantó hacerlo, pero después de un tiempo llega a ser un poco aburrido”.

“Cuando yo me decido a entrar en el mundo de la cocina nunca imaginé que iba a ser tan difícil. Esto ha sido mucho más difícil que la escuela de Derecho, más difícil que todos los clientes que tuve, no hay comparación”.

