Comité del Congreso aprueba procesar a los Clinton por desacato al Congreso

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, junto a su esposo el expresidente Bill Clinton.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles iniciar un proceso por desacato al Congreso contra Bill Clinton y Hillary Clinton por negarse a declarar en una investigación sobre el sonado caso de Jeffrey Epstein.

El Comité de Supervisión de la Cámara, de mayoría republicana, acusa al expresidente y a la exsecretaria de Estado demócratas de desobedecer hace una semana citaciones para comparecer en persona y declarar sobre sus vínculos directos con Epstein , quien "murió" en prisión en 2019.

Ahora, la Cámara de Representantes, también dominada por republicanos, deberá decidir -en una fecha a determinar- si cita formalmente a los Clinton por desacato y los remite al Departamento de Justicia para enfrentar posibles acciones penales.

"Ningún testigo, sea expresidente o un simple ciudadano, puede desafiar deliberadamente una citación del Congreso sin consecuencia", dijo el republicano James Comer, presidente del poderoso Comité, durante la votación que recibió apoyo de ambos partidos.

"Nadie está por encima de la Ley"

"Eso es lo que los Clinton hicieron", agregó.

"Nadie está por encima de la Ley", como dijeron muchas veces los demócratas en el Congreso cuando querían procesar judicialmente al entonces expresidente Donald J. Trump para evitar que se convirtiera en el 47 presidente de Estados Unidos.

El Comité examina cómo las autoridades gestionaron investigaciones anteriores sobre Epstein, cuya muerte, mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual, fue considerada un "suicidio".

Sin embargo, muchos dudan que haya sido realmente un suicidio, sino un homicidio, por la cantidad de personalidades, altos funcionarios, expresidentes, congresistas, políticos activistas y empresarios vinculados al caso.

Los republicanos sostienen que los vínculos directos de los Clinton con Epstein, incluido el uso por parte de Bill Clinton de su avión privado a principios de los años 2000, justifican un interrogatorio en persona bajo juramento.

Los Clinton consideran que las citaciones son inválidas porque carecen de un propósito legislativo claro.

Ambos presentaron declaraciones juradas por escrito describiendo lo que saben sobre Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

Maxwell testificará ante el panel el 9 de febrero, aunque se espera que invoque su derecho constitucional a guardar silencio.

FUENTE: Con información de AFP.