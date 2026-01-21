miércoles 21  de  enero 2026
Cámara de Representantes

Comité del Congreso aprueba procesar a los Clinton por desacato al Congreso

El Comité de Supervisión de la Cámara Baja tiene dos resoluciones que acusan a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y al expresidente Bill Clinton de desobedecer citaciones del Congreso en Washington para declarar sobre sus vínculos directos con Jeffrey Epstein

El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton.

El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton.

KEVIN DIETSCH/ AFP
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, junto a su esposo el expresidente Bill Clinton.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, junto a su esposo el expresidente Bill Clinton.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles iniciar un proceso por desacato al Congreso contra Bill Clinton y Hillary Clinton por negarse a declarar en una investigación sobre el sonado caso de Jeffrey Epstein.

El Comité de Supervisión de la Cámara, de mayoría republicana, acusa al expresidente y a la exsecretaria de Estado demócratas de desobedecer hace una semana citaciones para comparecer en persona y declarar sobre sus vínculos directos con Epstein, quien "murió" en prisión en 2019.

Lee además
Imagen referencial. 
ACUERDOS

México envía a EEUU a otros 37 miembros del crimen organizado
Esta captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur de EE. UU., muestra el buque motor Sagitta en el Caribe. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.
SANCIONES

EEUU incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

Ahora, la Cámara de Representantes, también dominada por republicanos, deberá decidir -en una fecha a determinar- si cita formalmente a los Clinton por desacato y los remite al Departamento de Justicia para enfrentar posibles acciones penales.

"Ningún testigo, sea expresidente o un simple ciudadano, puede desafiar deliberadamente una citación del Congreso sin consecuencia", dijo el republicano James Comer, presidente del poderoso Comité, durante la votación que recibió apoyo de ambos partidos.

"Nadie está por encima de la Ley"

"Eso es lo que los Clinton hicieron", agregó.

"Nadie está por encima de la Ley", como dijeron muchas veces los demócratas en el Congreso cuando querían procesar judicialmente al entonces expresidente Donald J. Trump para evitar que se convirtiera en el 47 presidente de Estados Unidos.

El Comité examina cómo las autoridades gestionaron investigaciones anteriores sobre Epstein, cuya muerte, mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual, fue considerada un "suicidio".

Sin embargo, muchos dudan que haya sido realmente un suicidio, sino un homicidio, por la cantidad de personalidades, altos funcionarios, expresidentes, congresistas, políticos activistas y empresarios vinculados al caso.

Los republicanos sostienen que los vínculos directos de los Clinton con Epstein, incluido el uso por parte de Bill Clinton de su avión privado a principios de los años 2000, justifican un interrogatorio en persona bajo juramento.

Los Clinton consideran que las citaciones son inválidas porque carecen de un propósito legislativo claro.

Ambos presentaron declaraciones juradas por escrito describiendo lo que saben sobre Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

Maxwell testificará ante el panel el 9 de febrero, aunque se espera que invoque su derecho constitucional a guardar silencio.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

Pedro Sánchez, complacer a separatistas para gobernar

Daniel Ortega anula derecho a la doble nacionalidad tras reformar la Constitución de Nicaragua

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia la constitución oficial de CUBAT Task Force para supervisar las empresas que negocian con el régimen de La Habana.
MÁS PRESIÓN

Hialeah activa "CUBAT Task Force" para investigar negocios con vínculos con la dictadura cubana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Renzo William Alegre, de 25 años.
CIUDADANÍA REVOCADA

Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel
ECONOMÍA

China ofrece oxígeno financiero a Cuba para frenar el colapso energético y social

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

Te puede interesar

Foto compartida en X por Alex Soros, junto a Gavin Newsom, gobernador de California.
POLÉMICA

Davos, Alex Soros y Gavin Newsom: la postal de una élite global alineada contra Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506 y expresidente de esa organización.
OBITUARIO

Muere en Miami Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton.
Cámara de Representantes

Comité del Congreso aprueba procesar a los Clinton por desacato al Congreso

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio