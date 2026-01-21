miércoles 21  de  enero 2026
Cámara Baja

Comité del Congreso vota hoy sobre proceso a los Clinton por negarse a declarar en caso Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara Baja, dirigido por los republicanos, tiene en consideración dos resoluciones que acusan a los Clinton de desobedecer las citaciones hace una semana

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, junto a su esposo el expresidente Bill Clinton.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, junto a su esposo el expresidente Bill Clinton.

AFP.
El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton.

El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton.

KEVIN DIETSCH/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos prevé votar este miércoles para dar luz verde a comienzo de un procedimiento por desacato al Congreso contra el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, por su negativa a declarar en el centro de la investigación legislativa sobre el caso de Jeffrey Epstein.

El Comité de Supervisión de la Cámara Baja, dirigido por los republicanos, tiene en consideración dos resoluciones que acusan al expresidente y a la exsecretaria de Estado demócratas de desobedecer hace una semana citaciones para comparecer en persona ante los investigadores.

Lee además
Imagen referencial. 
ACUERDOS

México envía a EEUU a otros 37 miembros del crimen organizado
Esta captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur de EE. UU., muestra el buque motor Sagitta en el Caribe. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.
SANCIONES

EEUU incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

De aprobarse, las medidas pasarían al pleno de la Cámara de Representantes, también de mayoría republicana, que decidiría si cita formalmente por desacato a los Clinton y los remite al Departamento de Justicia para un posible proceso penal.

Los legisladores examinan cómo las autoridades gestionaron investigaciones anteriores sobre Epstein, cuya muerte en 2019 en prisión, mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual, fue considerada un "suicidio". Sin embargo, muchos dudan que haya sido realmente un suicidio, sino un homicidio, por la cantidad de personalidades, altos funcionarios, expresidentes, congresistas, políticos activistas y empresarios vinculados al caso.

Los republicanos sostienen que los vínculos directos de los Clinton con Epstein, incluido el uso por parte de Bill Clinton de su avión privado a principios de los años 2000, justifican un interrogatorio en persona bajo juramento.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

Pedro Sánchez, complacer a separatistas para gobernar

Daniel Ortega anula derecho a la doble nacionalidad tras reformar la Constitución de Nicaragua

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia la constitución oficial de CUBAT Task Force para supervisar las empresas que negocian con el régimen de La Habana.
MÁS PRESIÓN

Hialeah activa "CUBAT Task Force" para investigar negocios con vínculos con la dictadura cubana

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

Renzo William Alegre, de 25 años.
CIUDADANÍA REVOCADA

Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Imagen referencial. 
TEMPORADA DE IMPUESTOS

El IRS anuncia el inicio de la temporada de impuestos de 2026

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Por Leonardo Morales
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, junto a su esposo el expresidente Bill Clinton.
Cámara Baja

Comité del Congreso vota hoy sobre proceso a los Clinton por negarse a declarar en caso Epstein

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CALIDAD SANITARIA

Florida destina más de $485 millones para fortalecer la formación en enfermería

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico