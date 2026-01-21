Comité del Congreso vota hoy sobre proceso a los Clinton por negarse a declarar en caso Epstein

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, junto a su esposo el expresidente Bill Clinton.

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos prevé votar este miércoles para dar luz verde a comienzo de un procedimiento por desacato al Congreso contra el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, por su negativa a declarar en el centro de la investigación legislativa sobre el caso de Jeffrey Epstein .

El Comité de Supervisión de la Cámara Baja, dirigido por los republicanos, tiene en consideración dos resoluciones que acusan al expresidente y a la exsecretaria de Estado demócratas de desobedecer hace una semana citaciones para comparecer en persona ante los investigadores.

De aprobarse, las medidas pasarían al pleno de la Cámara de Representantes, también de mayoría republicana, que decidiría si cita formalmente por desacato a los Clinton y los remite al Departamento de Justicia para un posible proceso penal.

Los legisladores examinan cómo las autoridades gestionaron investigaciones anteriores sobre Epstein, cuya muerte en 2019 en prisión, mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual, fue considerada un "suicidio". Sin embargo, muchos dudan que haya sido realmente un suicidio, sino un homicidio, por la cantidad de personalidades, altos funcionarios, expresidentes, congresistas, políticos activistas y empresarios vinculados al caso.

Los republicanos sostienen que los vínculos directos de los Clinton con Epstein, incluido el uso por parte de Bill Clinton de su avión privado a principios de los años 2000, justifican un interrogatorio en persona bajo juramento.

FUENTE: Con información de AFP.