Sube el precio del petróleo tras contundente respuesta de EEUU en Irán

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía en la apertura de Wall Street este viernes un 3,17%, hasta 81,45 dólares el barril, después de que Estados Unidos realizara su sexto día consecutivo de bombardeos contra objetivos militares y ahora contra infraestructuras energéticas.

Los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,5 dólares respecto al cierre anterior.

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El mercado observa la escalada militar contra Teherán, que el régimen ha extendido con lanzamiento de misiles y drones a otros países de la región como Siria o Catar.

El Comando Central estadounidense (Centcom) llevó a cabo este jueves la sexta noche consecutiva de ataques en Irán, en la que apuntó contra instalaciones de vigilancia, infraestructura militar, capacidades marítimas y puentes.

Los ataques estadounidenses alcanzaron plantas energéticas en el sur del país.

De hecho, el Ministerio de Energía iraní instó a reducir el consumo de electricidad.

Varios países del golfo Pérsico como Catar, Kuwait o Baréin han sido blanco de ataques de represalia iraníes, al igual que Jordania, después de que Estados Unidos reiniciara el pasado fin de semana una ofensiva contra varias ciudades de Irán por orden del presidente, Donald Trump, que dio por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio con Teherán.

FUENTE: Con información de EFE.