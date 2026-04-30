Congreso de EEUU pone fin al bloqueo presupuestario récord en Seguridad Nacional

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal. DANIEL SLIM/ AFP

Tras una estela de derrotas políticas en las últimas dos semanas, varios congresistas se sumaron al bando republicano y votaron a favor de terminar con el bloqueo presupuestario al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye Inmigración.







De esta forma concluyen sin éxito las intenciones de los demócratas con su agenda radical y sus absurdas peticiones de reestructurar el Departamento de Policía Federal de Inmigración (ICE).

Esta era una de las princiales demandas de la izquierda a los republicanos en el Congreso en Washington. FUENTE: Con información de AFP.

Compartir la nota:









¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP