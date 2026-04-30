jueves 30  de  abril 2026
WASHINGTON

Congreso de EEUU pone fin al bloqueo presupuestario récord en Seguridad Nacional

Tras una estela de derrotas políticas, varios congresistas se sumaron al bando republicano y votaron a favor de terminar con el bloqueo presupuestario al Departamento de Seguridad Nacional

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal.

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal.

DANIEL SLIM/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Tras una estela de derrotas políticas en las últimas dos semanas, varios congresistas se sumaron al bando republicano y votaron a favor de terminar con el bloqueo presupuestario al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye Inmigración.

De esta forma concluyen sin éxito las intenciones de los demócratas con su agenda radical y sus absurdas peticiones de reestructurar el Departamento de Policía Federal de Inmigración (ICE).

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Esta era una de las princiales demandas de la izquierda a los republicanos en el Congreso en Washington.

FUENTE: Con información de AFP.

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