lunes 18  de  mayo 2026
ACUERDO LEGAL

Pago del IRS por demanda de Trump será utilizado para combatir politización judicial

El presidente Donald J. Trump y sus dos hijos pidieron que el dinero obtenido por una demanda contra el IRS (1.700 millones de dólares) sea empleado en sanear la politización del Departamento de Justicia y en compensar a víctimas

El presidente Donald Trump habla con los medios en la Casa Blanca, en Washington D.C.

El presidente Donald Trump habla con los medios en la Casa Blanca, en Washington D.C.

EFE
El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense, Donald Trump, retiró el lunes una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en la que reclamaba 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

Trump y sus dos hijos, a cambio, estuvieron a favor que el dinero obtenido en un acuerdo sea empleado en sanear el Departamento de Justicia de EEUU.

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El Presidente y sus dos hijos Eric y Donald Jr, así como la empresa familiar de Trump, anunciaron que retiraban la demanda presentada en Florida, al mismo tiempo que el Departamento de Justicia anunciaba que parte del acuerdo económico pactado con el mandatario estaría destinado a un fondo para combatir "la politización de la justicia".

Un antiguo contratista del IRS fue condenado en 2023 por filtrar a los medios las declaraciones de impuestos de Trump y de otros estadounidenses adinerados, y recibió por ello una pena de cinco años de cárcel.

"De conformidad con el acuerdo, los demandantes recibirán una disculpa formal, pero ningún pago monetario ni indemnización de ningún tipo", anunció el Departamento de Justicia mediante un comunicado.

Las partes litigantes "han acordado, a cambio de la creación de este fondo, desistir de la demanda que tienen pendiente", añadió.

Dinero será empleado en compensar a víctimas de la justicia politizada

El fondo para "combatir la politización de la justicia" estará dotado con 1.700 millones de dólares.

"Como parte de este acuerdo, estamos estableciendo un proceso legal para que las víctimas de la guerra jurídica y la instrumentalización de la ley puedan ser escuchadas y buscar reparación", añadió el comunicado, citando al Fiscal General en funciones, Todd Blanche.

Personas que fueron perseguidas y encarceladas durante el gobierno de Joe Biden, como por ejemplo, a cientos de manifestantes que fueron procesados de forma lacerante por los sucesos frente al Capitolio el 6 de enero de 2021, podrían acogerse a este fondo.

Trump concedió un indulto masivo a los acusados del 6 de enero en su primer día en el cargo el año pasado.

Las declaraciones de impuestos son datos confidenciales y solo pueden ser divulgados por autorización de la persona interesada y vinculada directamente.

FUENTE: Con información de AFP.

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