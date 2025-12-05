Corte Suprema de EEUU evaluará decreto sobre nacionalidad por nacimiento

Imagen de símbolos tradicionales que representan el poder de la justicia.

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este viernes revisar la constitucionalidad de la propuesta del presidente Donald Trump para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento de hijos de inmigrantes ilegales de inmigrantes ilegales.

Varios tribunales inferiores han bloqueado el intento de Trump de eliminar la ley que contempla que todas aquellas personas que nacen en suelo estadounidense obtienen automáticamente la nacionalidad .

La ley ha sido utilizada por millones de inmigrantes ilegales como chantaje o forma de obtener la legalidad en EEUU mediante la nacionalidad estadounidense de sus hijos. Muchas mujeres cruzan la frontera o entran al país por otras vías ya embarazadas o llegan con el principal objetivo de tener a sus hijos en territorio estadounidense en busca de su legalización.

El decreto propuesto por Trump impide al gobierno federal entregar pasaportes o certificados de ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos, cuya madre resida ilegalmente o temporalmente en el país y cuyo padre no sea ciudadano estadounidense o residente permanente.

También se citan los niños cuyos padres residen temporalmente en Estados Unidos con un visado de estudiante, de trabajo o de turismo.

El principio del derecho de suelo, consagrado desde hace más de 150 años en la 14ª enmienda de la Constitución, establece que todo aquel que nace en Estados Unidos es ciudadano estadounidense.

El chantaje y el estímulo a la inmigración ilegal

Esta enmienda de la Constitución fue aprobada en 1868, tras la Guerra de Secesión, con el fin de garantizar los derechos de los esclavos liberados y sus descendientes.

Sin embargo, no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto presidencial, origen del litigio.

Trump firmó este decreto al regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, con el argumento de combatir la migración irregular.

En un escrito presentado ante el tribunal, el fiscal general de Trump, John Sauer, argumentó que "la concesión errónea de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de extranjeros en situación ilegal ha causado un daño sustancial a Estados Unidos".

"Lo más evidente es que ha perjudicado la integridad territorial de Estados Unidos al crear un fuerte incentivo para la inmigración ilegal", afirmó Sauer.

La orden ejecutiva de Trump debía entrar en vigor el 19 de febrero, pero fue suspendida después de que varios jueces federales fallaran en contra.

El juez de distrito John Coughenour, encargado del caso en el estado de Washington, calificó la orden ejecutiva de "inconstitucional".

FUENTE: Con información de AFP.