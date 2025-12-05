viernes 5  de  diciembre 2025
ANUNCIO

Corte Suprema de EEUU evaluará decreto sobre nacionalidad por nacimiento

La ley ha sido utilizada por millones de inmigrantes ilegales como chantaje o forma de obtener la legalidad en EEUU mediante la nacionalidad estadounidense de sus hijos.

Imagen de símbolos tradicionales que representan el poder de la justicia.

Imagen de símbolos tradicionales que representan el poder de la justicia.

pexels
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este viernes revisar la constitucionalidad de la propuesta del presidente Donald Trump para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento de hijos de inmigrantes ilegales de inmigrantes ilegales.

Varios tribunales inferiores han bloqueado el intento de Trump de eliminar la ley que contempla que todas aquellas personas que nacen en suelo estadounidense obtienen automáticamente la nacionalidad.

Lee además
Una trabajadora de la salud administra vacuna a bebé.
MEDIDA

EEUU retira la recomendación de vacunar contra la hepatitis B a los recién nacidos
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.
Negociaciones de paz

Delegaciones de Ucrania y EEUU sostienen otra reunión en Miami para poner fin a la guerra

La ley ha sido utilizada por millones de inmigrantes ilegales como chantaje o forma de obtener la legalidad en EEUU mediante la nacionalidad estadounidense de sus hijos. Muchas mujeres cruzan la frontera o entran al país por otras vías ya embarazadas o llegan con el principal objetivo de tener a sus hijos en territorio estadounidense en busca de su legalización.

El decreto propuesto por Trump impide al gobierno federal entregar pasaportes o certificados de ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos, cuya madre resida ilegalmente o temporalmente en el país y cuyo padre no sea ciudadano estadounidense o residente permanente.

También se citan los niños cuyos padres residen temporalmente en Estados Unidos con un visado de estudiante, de trabajo o de turismo.

El principio del derecho de suelo, consagrado desde hace más de 150 años en la 14ª enmienda de la Constitución, establece que todo aquel que nace en Estados Unidos es ciudadano estadounidense.

El chantaje y el estímulo a la inmigración ilegal

Esta enmienda de la Constitución fue aprobada en 1868, tras la Guerra de Secesión, con el fin de garantizar los derechos de los esclavos liberados y sus descendientes.

Sin embargo, no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto presidencial, origen del litigio.

Trump firmó este decreto al regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, con el argumento de combatir la migración irregular.

En un escrito presentado ante el tribunal, el fiscal general de Trump, John Sauer, argumentó que "la concesión errónea de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de extranjeros en situación ilegal ha causado un daño sustancial a Estados Unidos".

"Lo más evidente es que ha perjudicado la integridad territorial de Estados Unidos al crear un fuerte incentivo para la inmigración ilegal", afirmó Sauer.

La orden ejecutiva de Trump debía entrar en vigor el 19 de febrero, pero fue suspendida después de que varios jueces federales fallaran en contra.

El juez de distrito John Coughenour, encargado del caso en el estado de Washington, calificó la orden ejecutiva de "inconstitucional".

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU

Corte Suprema valida reconfiguración electoral en Texas para 2026

Corte Suprema determina que Jair Bolsonaro cumpla pena en el complejo policial de Brasilia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.
EN FILIPINAS

Padre de Meghan Markle sufre amputación de pierna tras problemas de salud

Dr Jesús Sifontes en el momento del nacimiento de un bebé.   
ANÁLISIS

Los médicos no debemos jugar a ser Dios, somos seres humanos que salvamos vidas

Imagen referencial.
JUSTICIA

Desarticulan red colombiana de robo de joyas que operaba desde Florida

Alfredo Leuco, Norberto Espángaro, Diego Arria, Natalia Crujeiras, José Daniel Ferrer, Ana María Rodríguez, Idania Chirinos y Tomás Regalado.
HOMENAJE

IID reconoce a "héroes de la democracia" en medio de crisis hemisférica

Clara Vegas es coronada como Miss Universo Venezuela durante el concurso de belleza Miss Venezuela en Caracas el 4 de diciembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La modelo Clara Vegas se corona Miss Venezuela 2025

Te puede interesar

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

Medida de USCIS sobre permisos de trabajo por 18 meses no aplica con carácter retroactivo

Por Estefani Brito
Una frasco de la denominada vacuna contra el COVID-19, que no inmunizó del virus.
REVELACIóN

La FDA reconoce muertes de niños por vacunas contra el COVID-19

El Mundial de la FIFA 2026 se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá
MEDIDAS

EEUU acelera preparativos para el Mundial 2026 con foco en seguridad y gestión de visas

Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida. 
INMIGRACIÓN ILEGAL

Florida impulsa nuevas medidas para impedir que inmigrantes irregulares accedan a programas estatales

El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino, habla a continuación sobre el Trofeo de la Copa Mundial durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
Fútbol

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA