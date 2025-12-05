EEUU retira la recomendación de vacunar contra la hepatitis B a los recién nacidos

WASHINGTON — La comisión sobre vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC , por sus siglas en inglés) estadounidenses retiró este viernes la recomendación de vacunar de hepatitis B a los recién nacidos en Estados Unidos, una postura vigente desde 1991.

La vacuna contra la hepatitis B se administra generalmente a los bebés en tres dosis, siendo la primera de ellas 24 horas después del nacimiento, mientras que la segunda y tercera se suministran al mes o a los dos meses y entre los seis y 18 meses de edad, respectivamente.

La comisión sobre vacunas de los CDC ha determinado así que serán los propios padres quienes decidan, en consulta con los profesionales pertinentes, si el primer pinchazo de la vacuna de la hepatitis B se pone 24 horas después del nacimiento o se retrasa hasta los dos meses en el caso de que la madre haya dado negativo en la prueba.

En cambio, para los bebés nacidos de madres que den positivo en hepatitis B --virus que puede transmitirse de madre a hijo durante el parto-- la recomendación de vacunación 24 horas después de dar a luz se mantiene.

Antes la recomendación era la vacunación universal justo después del nacimiento para prevenir contagio madre-hijo en caso de que la madre tuviese la enfermedad y no lo supiera.

Asociaciones médicas en contra

La hepatitis B fue prácticamente erradicada en personas jóvenes en Estados Unidos mediante esta práctica.

El cambio fue inmediatamente denunciado por las asociaciones médicas.

"Esta recomendación irresponsable y deliberadamente engañosa provocará más infecciones de hepatitis B en bebés y niños", afirmó Susan J. Kressly, presidenta de la Academia Americana de Pediatría, en un comunicado.

La decisión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) fue adoptada por ocho votos contra tres.

"No hacer daño es un imperativo moral. Al modificar la formulación de esta recomendación, estamos causando daño", alertó el doctor Cody Meissner antes de la votación, una de las pocas voces de disenso en el comité, que fue completamente reorganizado por Kennedy.

La hepatitis B es una enfermedad viral del hígado, que puede transmitirse por vía sexual y por la sangre, y expone a las personas afectadas a un alto riesgo de muerte por cirrosis o cáncer de hígado.

Bajo la dirección de Kennedy, el ACIP está integrado por personas a menudo criticadas por la comunidad científica que señala supuesta falta de experiencia o por difundir teorías que fomentan el escepticismo sobre las vacunas.

La Casa Blanca aseguró que los cambios respondían al compromiso tanto del presidente estadounidense, Donald Trump, como de Kennedy para "restaurar la confianza, la transparencia y la credibilidad de los CDC". "El presidente tiene la autoridad de despedir a quien no esté alineado con su misión", indicó su portavoz, Karoline Leavitt.

Kennedy se ha mostrado en contra de numerosas vacunas, incluyendo la de la COVID-19, que llegó a definir como la "más letal jamás fabricada". Asimismo, también ha llegado a respaldar las teorías de la conspiración de que las vacunas causan autismo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press