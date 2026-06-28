En peligro el histórico acuerdo comercial de EEUU con la Unión Europea

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su encuentro con la presidenta de la Unión Europea, Úrsula Von der Leyen

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una foto montaje junto a la presidenta de la Unión Europea, Urzula Von der Leyen.

Tras largos meses de negociaciones y encuentros entre el presidente Donald J. Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, finalmente el Parlamento del Viejo Continente aprobó el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Reunidos en Estrasburgo, los diputados validaron por 440 votos a favor, 151 en contra y 50 abstenciones la eliminación de los aranceles aplicados en la Unión Europea (27 países miembros) a la mayoría de los productos industriales y agrícolas procedentes de Estados Unidos.

El convenio entre el bloque europeo y Washington fija en un 15% el arancel máximo a las exportaciones europeas y permite que los bienes industriales estadounidenses entren al mercado único sin gravámenes.

Sin embargo, las intenciones de implementar un gravamen a las plataformas digitales de las empresas tecnológicas estadounidenses en varios países ponen ahora sobre una cuerda floja el trascendental acuerdo.

El presidente Trump advirtió el viernes con imponer aranceles del 100% a los países europeos que establezcan un impuesto sobre los servicios digitales, incluso si ello implica anular los acuerdos comerciales.

Impuesto de la UE a servicios digitales de EEUU crea una crisis

"Muchos países europeos debaten ahora la aplicación inminente de un impuesto sobre los servicios digitales dirigido contra empresas estadounidenses. (...) Cualquier país que imponga tal impuesto recibirá como respuesta inmediata un arancel del 100% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos. Este arancel anulará los acuerdos comerciales concluidos con el país en cuestión", escribió Trump en su red Truth Social.

Este anuncio de Trump tiene lugar apenas un día después de que los países de la Unión Europea (UE) dieran luz verde a un acuerdo comercial negociado el año pasado con Estados Unidos.

"Con este hito, estamos a días de cumplir nuestro compromiso de eliminar los aranceles sobre las importaciones de bienes industriales de EEUU", indicó von der Leyen, que negoció las preferencias arancelarias con Trump el año pasado.

El tratado aduanero se suspendería si el presidente Trump no elimina antes de fin de año los aranceles adicionales del 50% a la mercadería europea que contienen acero y aluminio, pero ahora esta noticia complica más la situación.

En un acuerdo negociado en mayo con los Estados miembros, los eurodiputados lograron una cláusula que prevé la expiración automática del pacto comercial el 31 de diciembre de 2029, salvo que se apruebe una prórroga.

No obstante, el histórico acuerdo equilibra el comercio entre la Unión Europea y Washington como debió haber ocurrido hace muchos años.

Equilibrio comercial

El desbalance de beneficios en el comercio entre ambas partes proviene desde su creación el 1ro de noviembre de 1993, cuando Estados Unidos le ofreció y entregó un trato preferencial a Europa, sin un acuerdo oficial establecido y sólo en línea con las normas generales de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Al retomar la Casa Blanca en enero de 2025, el megaplan económico del jefe de la Oficina Oval puso en marcha prioridades anunciadas durante la campaña electoral como la búsqueda de beneficios justos para EEUU en el comercio mundial.

El Presidente se refirió a que decenas de países le cobraban altos aranceles a los productos estadounidenses y luego vendían a EEUU casi libre de impuestos. Una extensa lista de productos provenientes de naciones con trato favorecido por parte de Washington entraba al país con gravámenes muy bajos o libre de ellos.

Trump declaró que esto “era totalmente inaceptable y que durante décadas muchos países se habían aprovechado de la generosidad de EEUU”.

"La votación de hoy es un paso importante porque representa una oportunidad para avanzar y reforzar nuestra posición", afirmó el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, durante un debate parlamentario.

Tras esta validación definitiva de los eurodiputados, los países miembros ratificaron el pacto para su entrada en vigor, pero la situación ha dado un giro con el debate sobre una tasa impositiva a las tecnológicas estadounidenses.

El respaldo oficial al pacto permite cumplir con el ultimátum fijado por Trump, que vence el 4 de julio, día del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Antes de julio del 2029, la Comisión deberá presentar una evaluación de los efectos del pacto en la industria, la agricultura; en las pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea, así como la evolución de los flujos comerciales con terceros países. La evaluación podrá ir acompañada de una propuesta legislativa para prolongar la vigencia del acuerdo.

Fuertes inversiones

La Casa Blanca había advertido que de no aprobarse el acuerdo, Washington impondría aranceles del 25% a los vehículos importados desde los países miembros de la UE y ahora alerta sobre aranceles del 100%.

El convenio comercial cerrado entre el presidente Trump y Von del Leyen, incluye compromisos de la Unión que no dependen sólo de Bruselas sino de sus Estados miembros, como compras de energía por valor de 750.000 millones de dólares a Estados Unidos e inversiones en Norteamérica por valor de 600.000 millones de dólares más antes del 2028.

Los eurodiputados mantuvieron el acuerdo bloqueado durante semanas tras las declaraciones de Trump respecto a Groenlandia y luego lo volvieron a poner en pausa tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de EEUU que declaró ilegales algunos impuestos adicionales emitidos por la administración estadounidense.

El convenio comercial, que debe entrar en vigor antes del 4 de julio, llega en momentos de negociaciones con el régimen de Irán y la apertura del Estrecho de Ormuz, cerrado por los iraníes como represalia a la ofensiva militar conjunta de EEUU e Israel desde el 28 de febrero y al apoyo de la gran mayoría de los países del Golfo a la política exterior estadounidense, una alianza que no se había logrado antes en contra del gobierno de los ayatolás.

El cierre de la vía marítima causó estragos económicos a múltiples países de Asia y Europa, entre ellos China, el principal consumidor de crudo del Medio Oriente y el mayor importador del petróleo iraní a precios preferenciales.

Pero lo que parecía que era la mejor carta de Irán, en realidad es su gran debilidad. Teherán contribuyó a su propia asfixia con el cierre de la vía marítima porque el 25% de su Producto Interno Bruto, el 80% de sus exportaciones y el 65% de los ingresos fiscales de Irán dependen del tránsito regular del Estrecho de Ormuz. A esto se le sumó el bloque naval de EEUU.

Las relaciones diplomáticas con Europa se tensaron mucho más cuando varios países de la Unión Europea y de la OTAN, como Italia, Francia y España junto a la postura displicente del Reino Unido, se negaron a que EEUU utilizara sus bases militares en el Viejo Continente de puntos de abastecimiento y estratégicos en la guerra contra Teherán.

Las tensiones

Desde la Casa Blanca la reacción fue rápida contundente. Trump alertó sobre medidas drásticas al término de la guerra. Entre las advertencias estuvo el análisis de la suspensión del comercio con España por la posición intransigente del presidente socialista, Pedro Sánchez, y la posible salida de la Alianza Atlántica por el rechazo a la cooperación militar.

De acuerdo con la situación creada, es muy probable que al final del conflicto contra el régimen iraní, EEUU tome medidas respecto a su permanencia y aporte financiero, armamentístico, tecnológico y de inteligencia a la OTAN.

La primera víctima del enfrentamiento a Washington en la guerra contra el régimen asesino de Irán ha sido el primer ministro, Kair Starmer, sin que los medios lo digan. Starmer se vio obligado a renunciar tras la visita del rey Carlos III, quien confirmó en la capital estadounidense al mundo que el Reino Unido seguía siendo uno de los principales aliados estratégicos e históricos de EEUU.

Al analizar los acontecimientos posteriores, es muy probable que el Rey le haya ofrecido sus disculpas al presidente Trump por la criticada conducta del entonces premier británico.

El segundo puede ser Sánchez, después de que los servicios de inteligencia de EEUU le entregaran a la Justicia española irrefutables pruebas contra el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero (fiel aliado de Sánchez), respecto y sus vínculos estrechos con el narcodictador venezolano encausado, Nicolás Maduro, y su entramado de corrupción, que debe salpicar también al actual jefe de la Moncloa.

Sánchez se encuentra en estos momentos inmerso en la peor crisis política de su mandato y bajo exigencias de la oposición de que sea juzgado y presente su dimisión exigida ahora por Congreso de diputados y después del dictamen judicial contra el exministro de Transportes y figura clave en el ascenso de Sánchez al poder, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel por corrupción junto a su mano derecha, Koldo García, sentenciado a 19 años por los mismos delitos.

Bajo proceso penal también se encuentra la esposa del jefe del gobierno español, María Begoña.

El impacto

Europa importa el 14% de su consumo energético de gas y crudo de los países productores del Medio Oriente y el resto se lo compra a Rusia, Ucrania y EEUU.

La crisis generada por el Estrecho de Ormuz y luego el bloqueo naval a Irán ha tenido un impacto considerable en la economía de la Unión Europea y China; sin embargo, EEUU ha cubierto gran parte de ese déficit energético con la exportación de 14.4 millones de barriles diarios de crudo, gas y otros derivados.

Por el otro flanco aparece que el inicio de las negociones entre Washington y Teherán ha hecho descender de forma acelerada, como predijeron Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, los precios del petróleo que ya rondan los 70 dólares el barril desde los 126,31 dólares en el punto más álgido del conflicto armado. El brusco descenso ha sucedido en apenas un mes.

Expertos consideran que las presiones de la Casa Blanca, la crisis energética y la situación económica actual de Europa tras la guerra en el Medio Oriente, que se suman a los estragos de las fallidas políticas migratorias del bloque europeo, contribuyeron a que diversos eurodiputados reacios al acuerdo comercial entre EEUU y la Unión Europea votaran a finalmente a favor del tratado.

De hecho, los consejos de Trump, del vicepresidente JD Vance y del secretario de Estado, Marco Rubio, a los europeos acerca de la invasión migratoria fueron finalmente escuchados. En fecha reciente, el Parlamento Europeo aprobó una resolución (“Reglamento de Retornos”) que abrió el camino al control de fronteras y a las deportaciones masivas, la misma política ejecutada por la Casa Blanca en EEUU.

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FUENTE: Con información de AFP, EFE, Blomberg News y New York Post.