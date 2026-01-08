Departamento del Tesoro anuncia la salida de EEUU del Fondo Verde para el Clima

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció a su vez este jueves su retirada del Fondo Verde para el Clima de la ONU, el mayor fondo multilateral para el clima del mundo.

"Nuestra nación ya no financiará organizaciones radicales como el Fondo Verde para el Clima, cuyos objetivos son contrarios al hecho de que la energía asequible y fiable es fundamental para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent .

El presidente de Estados Unidos y científicos no alineadas a las campañas globalistas del mal llamado Cambio Climático han denunciado a estas organizaciones y comisiones como la "verdadera estafa verde", con la gran mayoría de la financiación por parte de los contribuyentes estadounidenses.

Basta ya de que los estadounidenses financien "la Gran Estafa Verde", ha dicho el presidente Trump en reiteradas ocasiones.

En un memorando, Trump también ordenó que Estados Unidos se retire del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el organismo de la ONU responsable de evaluar la ciencia del clima junto con otras organizaciones como la Agencia Internacional de Energías Renovables, ONU Océanos y ONU Agua.

La Gran Estafa Verde

Tras su retorno a la Casa Blanca hace casi un año, el líder republicano está implementando su visión de "Estados Unidos primero".

Como en su primer mandato, Trump decidió sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a la que Washington había vuelto bajo el mandato de Joe Biden o quiene gobernaba realmente en Washington.

El mandatario dio un portazo también a la Organización Mundial de la Salud.

La administración Trump disminuyó además la ayuda estadounidense en el extranjero, en contra del derroche de los presupuestos de numerosas organizaciones de la ONU que se vieron obligadas a reducir sus actividades sobre el terreno, como la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) o el Programa Mundial de Alimentos (PMA), proyectos que financiaba en más del 80% EEUU.

Desde su llegada a la Casa Blanca una de las medidas urgentes del Presidente ha sido reducir el déficit fiscal del gobierno federal y el derroche implementado por una agenda de extrema izquierda bajo el gobierno de los demócratas.

FUENTE: Con información de AFP.