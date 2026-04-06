EEUU advierte al régimen iraní que "lo destruirá todo" si no aceptan rendirse

Dos complejos petroquímicos iraníes, entre ellos la mayor instalación gasística del país, fueron atacados este lunes, después de que el presidente Donald J. Trump advirtiera con destruir infraestructuras civiles si Irán no reabre el Estrecho de Ormuz .

El conflicto bélico, desencadenado el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el régimen terrorista de Irán, no muestra aún signos visibles de desescalada.

CASA BLANCA Guerra contra Irán pone al descubierto a los "aliados" de EEUU

Trump impuso como plazo límite la noche del martes para que las autoridades iraníes vuelvan a abrir este paso clave de la región del Golfo, una vía marítima por donde transitaba un 20% de las exportaciones de petróleo antes de la guerra.

"Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)", afirmó el mandatario en una rueda de prensa.

El jefe de la Oficina Oval en Washington manifestó que "Estados Unidos puede arrasar todos los puentes y plantas energéticas en apenas cuatro horas.

En medio de las advertencias, Trump afirmó que la propuesta de un alto el fuego de 45 días con Irán es un "paso muy significativo" pero "no es suficiente".

EEUU cumple con su plan estratégico y con cada punto de sus propósitos para destruir completamente la capacidad de la mayor estructura militar y de financiamiento del terrorismo en el mundo

Irán prometió, como siempre, represalias si Trump lleva a cabo acciones de destruir puentes y centrales eléctricas iraníes en respuesta al bloqueo del Estrecho de Ormuz. Al parecer, Irán "no se han enterado" de que uno de los puentes vitales en ese país e instalaciones nucleares y eléctricas han sido destruidos en ataques recientes.

Eliminan al jefe de inteligencia de Teherán

"Abran el estrecho o vivirán en el infierno", escribió el domingo el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social y más tarde fijó como plazo de su nuevo ultimátum del miércoles para que se reabra el estrecho.

Esta vía es crucial para el transporte de hidrocarburos y su cierre, desde que empezó la ofensiva contra los terroristas iraníes, ha disparado el precio del petróleo como mismo ocurrió cuando la guerra en Ucrania.

Los llamados Guardianes de la Revolución, estas definiciones rimbombantes de terrorismo ayatolá, afirmaron el lunes que las condiciones en el Estrecho de Ormuz "nunca volverán a su anterior estatus, sobre todo para Estados Unidos e Israel".

Este cuerpo militar afirmó que un ataque israelí mató al amanecer a su jefe de inteligencia, el general Majid Jademi.

"Llegaremos a cualquiera que intente hacernos daño", declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de que su ministro de Defensa, Israel Katz, confirmara que el ejército del país estaba detrás del ataque.

Irán rechazó una propuesta de cese al fuego tras 38 días de guerra con Estados Unidos e Israel, porque insistió en "la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto", reportó la agencia estatal iraní Irna.

Un alto al fuego

La Casa Blanca confirmó el lunes que había recibido una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 45 días con Irán, pero precisó que el presidente Donald Trump "no la validó".

A pesar de todo, continúan los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto, y especialmente para reabrir el Estrecho de Ormuz.

El régimen iraní dice que continuará resistiendo mientras las autoridades políticas "lo consideren oportuno", declaró este lunes Mohamad Akraminia, portavoz del ejército.

El jefe de la Casa Blanca ofreció este lunes algunos detalles sobre la operación estadounidense para rescatar a dos pilotos de un caza F-15E derribado en Irán el viernes y afirmó que se utilizaron 170 aeronaves militares.

En paralelo al operativo militar, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo una "operación de desinformación" para sembrar confusión en Irán donde los pilotos eran buscados sin descanso.

Complejos petroquímicos atacados

Sin esperar al miércoles, Israel afirmó haber golpeado el complejo petroquímico de South Pars, situado en Asaluyeh, en la costa del Golfo, donde los medios locales informaron de múltiples explosiones.

A mediados de marzo, Israel ya había atacado las instalaciones de South Pars, la reserva de gas conocida más grande del mundo, que se extiende entre Irán y Catar.

Esta planta "asegura cerca de la mitad de la producción petroquímica" de Irán, declaró el lunes Israel Katz en un mensaje de video.

Las autoridades iraníes reportaron poco después un ataque a una segunda planta petroquímica situada en Marvdasht, en el sur de Irán.

El sábado, otra planta petroquímica fue atacada en Mahshahr, en el suroeste, causando cinco muertos. Según Katz, los ataques en South Pars y Mahshahr han dejado fuera de servicio instalaciones que representan en total el 85% de las exportaciones petroquímicas iraníes.

Nueva ola de ataques

En Israel, los rescatistas anunciaron haber recuperado los cadáveres de las cuatro personas desaparecidas entre los escombros de un edificio residencial en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, tras el impacto de un misil iraní el domingo.

El ejército israelí dijo haber llevado a cabo una nueva serie de ataques contra Teherán.

En la capital iraní, una instalación de gas resultó dañada por un ataque, lo que privó momentáneamente de suministro a una parte de la ciudad, según la televisión estatal Irib. Una universidad adyacente también sufrió daños.

Irán continuó sus ataques contra los países del Golfo. Kuwait reportó un ataque con misiles y drones que dejó seis heridos, y Emiratos Árabes Unidos informó de un herido por la caída de restos de drones interceptados por la defensa antiaérea.

En Líbano, el otro gran frente de la guerra, un nuevo bombardeo israelí golpeó el sur de Beirut, considerado un bastión del grupo proiraní Hezbolá, tras una advertencia de evacuación.

FUENTE: Con información con AFP y EFE.