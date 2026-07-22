miércoles 22  de  julio 2026
CUBA

Iberostar y Barceló siguen a Meliá y liquidan sus negocios en Cuba tras sanciones de EEUU al MINTUR

El impacto resulta demoledor para La Habana, que pierde a los operadores extranjeros de mayor trayectoria, liquidez y capacidad de captación de clientes a nivel global

Vista de la fachada del Hotel Meliá Cohiba en La Habana.

Vista de la fachada del Hotel Meliá Cohiba en La Habana.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El sector turístico de Cuba enfrenta un colapso definitivo. Poco después de que Meliá Hotels International anunciara su salida oficial de la isla, las cadenas españolas Iberostar y Barceló confirmaron el cierre total de sus operaciones y la liquidación de sus negocios remanentes en el país. Esta decisión sobrevino a raíz del reciente paquete de sanciones aplicado por el Gobierno de Estados Unidos contra el Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR), entidad estatal que administraba los contratos turísticos del régimen.

El impacto resulta demoledor para La Habana, que pierde a los operadores extranjeros de mayor trayectoria, liquidez y capacidad de captación de clientes a nivel global. Sin la presencia de estas multinacionales, el negocio turístico cubano queda desprovisto de sus principales puentes de comercialización en Europa y América Latina, lo que paraliza una de las fuentes de ingresos en divisas más importantes del país, reseña el portal web Diario de Cuba.

Lee además
Los turistas llegan a Viñales, provincia de Pinar del Río, Cuba.
CRISIS ECONÓMICA

Meliá cesa definitivamente sus operaciones en Cuba
El rapero Maykel El Osorbo Castillo Pérez es uno de los músicos cubanos que participan en la canción Patria y Vida.
DERECHOS HUMANOS

Quién podría ser el próximo preso político desterrado por la dictadura cubana

Un éxodo acelerado del mercado hotelero

El abandono de las grandes empresas turísticas responde a una escalada de restricciones financieras y regulatorias. En una primera fase, las compañías gestionaban la mayoría de sus alojamientos con la corporación Gaviota, integrante del entramado empresarial militar GAESA. Cuando Washington sancionó a ese monopolio, el régimen intentó modificar la estructura de propiedad y mover los hoteles vacantes hacia empresas bajo la tutela directa del MINTUR, como Gran Caribe y Cubanacán. No obstante, las sanciones posteriores contra el propio ministerio cancelaron por completo cualquier margen de maniobra legal.

La salida masiva dejó un panorama inédito en la historia reciente del turismo cubano, con la partida coordinada de los mayores grupos del sector:

  • Iberostar Hotels & Resorts: la segunda cadena con mayor presencia en la isla confirmó el cese inmediato de la gestión y comercialización de todas sus propiedades, terminando su relación comercial con el MINTUR y prometiendo apoyo a sus trabajadores locales durante la transición.

  • Barceló: la compañía española ratificó la cancelación de sus operaciones en los dos hoteles que aún administraba en territorio cubano, desvinculándose formalmente del régimen.

  • Meliá Hotels International: pionera en la inversión extranjera en la isla, completó la liquidación total de sus compromisos tras gestionar más de treinta establecimientos en los principales polos turísticos del país.

  • Blue Diamond y Archipelago: La firma canadiense y el grupo indonesio formalizaron su retiro semanas atrás, sumando decenas de instalaciones a la lista de hoteles desprovistos de administración internacional.

Asfixia financiera y falta de alternativas para el régimen

Este éxodo masivo dejó a más de un centenar de hoteles sin gerencia internacional en toda la isla. El economista cubano Emilio Morales explicó que las decisiones tomadas por las autoridades estadounidenses persiguen bloquear cualquier estrategia de evasión que utilizaba a las entidades del MINTUR para eludir el embargo a GAESA, detalla Diario de Cuba.

De acuerdo con el análisis de Morales, la parálisis provocada por estas sanciones corta el flujo de divisas frescas hacia el régimen cubano y levanta un muro legal contra intentos de compraventa o privatización opaca de inmuebles. Al perder la cobertura de operadores consolidados, el régimen se queda sin la red de distribución global necesaria para llenar sus habitaciones. En consecuencia, el sector hotelero cubano entra en una fase de aislamiento extremo, sumiendo a la eco.

FUENTE: Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba

Meliá estaría preparando el cierre de todas sus operaciones en Cuba

Flávio Bolsonaro reúne diplomáticos extranjeros y cuestiona sistema electoral

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los trabajadores realizan la operación en un avión de carga con ayuda humanitaria destinada a Cuba en el almacén 7 Air/World Freight Service en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Para la isla

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba

Tormenta tropical Bertha en las primeras horas del miércoles 22 de julio de 2026.
DEBILITAMIENTO

Bertha pierde fuerza, pero mantiene alertas en la costa norte del Golfo

La actriz Kaylee Hottle asiste al estreno mundial de Godzilla x Kong: The New Empire en el Teatro Chino TCL de Hollywood el 25 de marzo de 2024.
OBITUARIO

Muere Kaylee Hottle, actriz de "Godzilla vs. Kong", en accidente automovilístico

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con el presidente libanés Joseph Aoun en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 21 de julio de 2026.
POLÍTICA

Trump autoriza reanudar los vuelos directos de EEUU a Líbano tras recibir al presidente de ese país

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

Zelenski destituye al jefe de las Fuerzas Armadas tras el cese del ministro de Defensa

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y con la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, en una foto montaje. 
RELACIONES

¿Por qué Delcy Rodríguez recibe inmunidad de EEUU, aunque interinato caducó, según Constitución?

Por María Inés Lombardi
Vista parcial de edificios en la costa de Miami.
EEUU

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez en la historia

Relativity Space, empresa especializada en fabricación aeroespacial, se expande en Florida. 
INDUSTRIA ESPACIAL

Florida anuncia expansión del fabricante de cohetes Relativity Space y alianza con Reino Unido

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernardo Bernie Navarro, y la presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega.
MIAMI

Torre de la Libertad recibe monumento por los 200 años de relaciones entre Perú y EEUU

Los trabajadores realizan la operación en un avión de carga con ayuda humanitaria destinada a Cuba en el almacén 7 Air/World Freight Service en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Para la isla

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba