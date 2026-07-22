Iberostar y Barceló siguen a Meliá y liquidan sus negocios en Cuba tras sanciones de EEUU al MINTUR

El sector turístico de Cuba enfrenta un colapso definitivo. Poco después de que Meliá Hotels International anunciara su salida oficial de la isla, las cadenas españolas Iberostar y Barceló confirmaron el cierre total de sus operaciones y la liquidación de sus negocios remanentes en el país. Esta decisión sobrevino a raíz del reciente paquete de sanciones aplicado por el Gobierno de Estados Unidos contra el Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR), entidad estatal que administraba los contratos turísticos del régimen.

El impacto resulta demoledor para La Habana, que pierde a los operadores extranjeros de mayor trayectoria, liquidez y capacidad de captación de clientes a nivel global. Sin la presencia de estas multinacionales, el negocio turístico cubano queda desprovisto de sus principales puentes de comercialización en Europa y América Latina, lo que paraliza una de las fuentes de ingresos en divisas más importantes del país, reseña el portal web Diario de Cuba.

Un éxodo acelerado del mercado hotelero

El abandono de las grandes empresas turísticas responde a una escalada de restricciones financieras y regulatorias. En una primera fase, las compañías gestionaban la mayoría de sus alojamientos con la corporación Gaviota, integrante del entramado empresarial militar GAESA. Cuando Washington sancionó a ese monopolio, el régimen intentó modificar la estructura de propiedad y mover los hoteles vacantes hacia empresas bajo la tutela directa del MINTUR, como Gran Caribe y Cubanacán. No obstante, las sanciones posteriores contra el propio ministerio cancelaron por completo cualquier margen de maniobra legal.

La salida masiva dejó un panorama inédito en la historia reciente del turismo cubano, con la partida coordinada de los mayores grupos del sector:

Iberostar Hotels & Resorts: la segunda cadena con mayor presencia en la isla confirmó el cese inmediato de la gestión y comercialización de todas sus propiedades, terminando su relación comercial con el MINTUR y prometiendo apoyo a sus trabajadores locales durante la transición.

Barceló: la compañía española ratificó la cancelación de sus operaciones en los dos hoteles que aún administraba en territorio cubano, desvinculándose formalmente del régimen.

Meliá Hotels International: pionera en la inversión extranjera en la isla, completó la liquidación total de sus compromisos tras gestionar más de treinta establecimientos en los principales polos turísticos del país.

Blue Diamond y Archipelago: La firma canadiense y el grupo indonesio formalizaron su retiro semanas atrás, sumando decenas de instalaciones a la lista de hoteles desprovistos de administración internacional.

Asfixia financiera y falta de alternativas para el régimen

Este éxodo masivo dejó a más de un centenar de hoteles sin gerencia internacional en toda la isla. El economista cubano Emilio Morales explicó que las decisiones tomadas por las autoridades estadounidenses persiguen bloquear cualquier estrategia de evasión que utilizaba a las entidades del MINTUR para eludir el embargo a GAESA, detalla Diario de Cuba.

De acuerdo con el análisis de Morales, la parálisis provocada por estas sanciones corta el flujo de divisas frescas hacia el régimen cubano y levanta un muro legal contra intentos de compraventa o privatización opaca de inmuebles. Al perder la cobertura de operadores consolidados, el régimen se queda sin la red de distribución global necesaria para llenar sus habitaciones. En consecuencia, el sector hotelero cubano entra en una fase de aislamiento extremo, sumiendo a la eco.

FUENTE: Diario de Cuba