Torre de la Libertad recibe monumento por los 200 años de relaciones entre Perú y EEUU

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernardo 'Bernie' Navarro, y la presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega.

MIAMI. — La Torre de la Libertad recibió una réplica monumental de cobre que conmemora los 200 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos, durante un acto organizado por Miami Dade College (MDC) que reunió a autoridades diplomáticas, financieras, académicas y empresariales.

La ceremonia se celebró el martes en el emblemático edificio del centro de Miami, donde quedó instalada la pieza de 136 libras, fabricada con cobre puro procedente de Arequipa, Perú.

PRESIDENTA ELECTA Keiko Fujimori llama a la "reconciliación" luego de una década de inestabilidad política en Perú

POLÍTICA Rubio felicita a Keiko Fujimori por su triunfo y apuesta por fortalecer la cooperación con Perú

La réplica, donada por Sociedad Minera Cerro Verde, reproduce el diseño de una moneda conmemorativa emitida este año por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). MDC informó que la obra tendrá un espacio permanente en la Torre de la Libertad.

El diseño presenta a Machu Picchu junto al año 1826 y a la Torre de la Libertad junto al año 2026. La composición conecta dos símbolos históricos separados por miles de kilómetros, pero unidos por dos siglos de relaciones oficiales.

La presidenta de Miami Dade College, Madeline Pumariega, encabezó el encuentro, al que también asistieron el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernardo “Bernie” Navarro; el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, y Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde.

Navarro, egresado de MDC, integrante de su Salón de la Fama de Exalumnos y expresidente de la Junta de Síndicos de la institución, regresó a un lugar estrechamente vinculado con su historia familiar. Durante el acto, recordó que sus abuelos acudieron a la Torre de la Libertad después de llegar al sur de Florida.

“Mis abuelos pasaron por esta torre para buscar leche en polvo y alimentos, y ellos nunca pensaron que yo sería embajador de Estados Unidos”, expresó.

El diplomático también destacó el papel de la educación como vía de superación y mencionó como ejemplo al secretario de Estado, Marco Rubio.

“Su mamá trabajaba en una tienda y pudo escalar posiciones gracias a su educación. Por eso llegó a ser hoy uno de los hombres más poderosos del mundo”, dijo Navarro.

Reconocimiento a Julio Velarde

Uno de los principales reconocimientos durante la ceremonia estuvo dirigido a Julio Velarde, quien preside el Banco Central de Reserva del Perú y ha ocupado ese cargo durante distintos gobiernos.

Navarro lo describió como una figura decisiva para preservar la estabilidad económica del país durante años de crisis política.

“Fue la persona que mantuvo en pie a Perú durante momentos muy difíciles”, afirmó.

“Cuando se escriba la historia de Perú, en la primera página se mencionará el nombre de Julio Velarde y lo que hizo por el futuro del país”, agregó el embajador.

Más tarde, en declaraciones a la prensa al margen de la ceremonia, Navarro insistió en que Velarde ha representado un factor de continuidad para la economía peruana en medio de la sucesión de gobiernos y los frecuentes enfrentamientos institucionales.

“Ha sido durante todo este tiempo quien ha ayudado a mantener estable la macroeconomía”, señaló.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. D. CASTROPÉ

Perú, un país clave para Estados Unidos

Al margen del acto, el embajador Navarro afirmó que el Gobierno del presidente Donald Trump ha vuelto a situar al hemisferio occidental entre sus prioridades de seguridad nacional y consideró que Perú ocupa un lugar estratégico por su comercio, ubicación geográfica y peso en la estabilidad regional.

“Perú es clave en este contexto: por el comercio, por su ubicación en el continente y para la estabilidad de la región”, declaró.

El diplomático aseguró que Washington busca reforzar la cooperación bilateral en seguridad, inversión y comercio. También se mostró optimista ante el gobierno de Keiko Fujimori, pese a la inestabilidad política que ha atravesado el país.

“Ha habido diez presidentes en diez años y esa situación es complicada, pero creo que lo que viene ahora será muy importante y muy bueno para el país”, manifestó.

Seguridad y organizaciones criminales

Navarro señaló que la cooperación entre ambos países tendrá como prioridad la lucha contra los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales.

“El presidente Trump entiende que la seguridad trae estabilidad y que la estabilidad genera prosperidad”, dijo.

Según el embajador, agencias estadounidenses mantienen acuerdos con la Policía, las Fuerzas Armadas y otras instituciones peruanas. Agregó que Fujimori ha expresado interés en que Perú se incorpore a una iniciativa regional de seguridad denominada “Escudo de las Américas”.

“El presidente Trump está muy enfocado en atacar a los cárteles y a los grupos transnacionales. En Perú hay organizaciones que están azotando al país”, afirmó.

El embajador de EEUU en Perú, Bernardo Navarro. D. CASTROPÉ

China y los activos estratégicos

Consultado sobre la presencia de China en América Latina, Navarro dijo que Estados Unidos no cuestiona las relaciones comerciales con Pekín, pero advirtió sobre el control extranjero de infraestructuras estratégicas.

“Queremos asegurarnos de que los activos críticos de cada país permanezcan en manos de ese país y que China no se apodere de ellos”, expresó.

El diplomático reconoció las inversiones chinas en puertos peruanos y destacó el respaldo estadounidense a la ampliación del puerto del Callao.

Navarro evitó referirse a la política de Washington hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua, al precisar que su responsabilidad diplomática se limita a Perú.

Una moneda de plata y una réplica de cobre

La pieza instalada en Miami toma como referencia una moneda conmemorativa que el Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación el 30 de abril de 2026.

La obra original tiene un valor nominal de un sol, está elaborada en plata de ley 0.925, pesa una onza troy y mide 37 milímetros de diámetro. La emisión se limitó a 5.000 unidades.

La moneda incluye la inscripción “200 años de relaciones diplomáticas” y la identificación “Perú-USA”, en alusión al vínculo oficial establecido entre ambos países el 2 de mayo de 1826.

Aunque el bicentenario se cumplió formalmente en mayo, la ceremonia de julio trasladó la conmemoración a la Torre de la Libertad, un edificio vinculado con las historias de migración y reconstrucción de miles de familias que llegaron al sur de Florida.

La pieza donada permanecerá allí como símbolo de una relación bilateral que, dos siglos después, busca proyectarse hacia nuevos ámbitos de cooperación.