Florida anuncia expansión del fabricante de cohetes Relativity Space y alianza con Reino Unido

Space Florida y la Agencia Espacial del Reino Unido firman en Memorando de Entendimiento con el fin de impulsar la colaboración espacial internacional a través del Fondo Internacional de Innovación Aeroespacial de Florida.

Relativity Space es una oportunidad para crear en empleos bien remunerado en Florida.

MIAMI.— Florida anunció este lunes 20 de julio la expansión de Relativity Space en la Costa Espacial y un nuevo acuerdo de cooperación con el Reino Unido, durante la apertura del pabellón estatal en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough de 2026, en la ciudad inglesa del mismo nombre.

El gobernador Ron DeSantis encabezó la inauguración del Florida Pavilion durante la primera jornada de una misión de desarrollo empresarial en el Reino Unido, dirigida a promover inversiones y fortalecer la industria aeroespacial del estado.

Entre los principales anuncios figura el compromiso de Relativity Space, empresa especializada en fabricación aeroespacial, de ampliar sus operaciones de producción y lanzamiento en la Costa Espacial de Florida.

Según la oficina del gobernador, el proyecto supondrá una inversión de capital considerable y la creación de miles de puestos de trabajo especializados y con salarios elevados. El comunicado no precisó el monto de la inversión, la cantidad exacta de empleos ni el calendario de ejecución.

Relativity Space es una oportunidad para crear en empleos bien remunerado en Florida. Relativity Space

Relativity Space ampliará operaciones en la Costa Espacial

Relativity Space desarrolla sistemas de lanzamiento y tecnología de fabricación para la industria espacial. Su expansión reforzará las operaciones comerciales vinculadas a los centros aeroespaciales ubicados en la costa este de Florida.

“Relativity es exactamente el socio que ayuda a avanzar nuestra misión de consolidar a Florida como el centro mundial del comercio aeroespacial”, afirmó Rob Long, presidente y director ejecutivo de Space Florida.

Long sostuvo que la infraestructura, la estrategia económica y la disponibilidad de trabajadores especializados influyeron en la decisión de la compañía de aumentar su presencia en el estado.

El secretario de Comercio de Florida, J. Alex Kelly, señaló que el proyecto respalda la posición del estado como destino para empresas innovadoras de aviación y tecnología espacial. Además de Florida, Relativity tiene ubicaciones en California, Misisipi, Washington D.C. y Seattle.

Relativity Space fabrica cohetes espaciales. Relativity Space

Florida y Reino Unido firman acuerdo de cooperación espacial

Durante el evento también se firmó un memorando de entendimiento entre Space Florida y la Agencia Espacial del Reino Unido, conocida como UK Space Agency.

El acuerdo busca impulsar la colaboración internacional, facilitar proyectos conjuntos y abrir oportunidades para empresas e instituciones dedicadas a la investigación, fabricación y comercialización de tecnología espacial.

Primer acuerdo bajo un fondo internacional aeroespacial

Jeanette Nuñez, presidenta de la Junta Directiva de Space Florida, explicó que el memorando constituye la primera asociación desarrollada bajo el International Aerospace Innovation Fund.

“Nuestro acuerdo recién firmado con el Reino Unido ofrece a las empresas de Florida una vía directa hacia la colaboración internacional”, declaró Nuñez.

El secretario del Departamento de Transporte de Florida, Jared W. Perdue, afirmó que este tipo de asociaciones puede impulsar la innovación y el crecimiento económico futuro en las industrias de aviación y espacio.

Space Florida y la Agencia Espacial del Reino Unido firman en Memorando de Entendimiento con el fin de impulsar la colaboración espacial internacional a través del Fondo Internacional de Innovación Aeroespacial de Florida. X RON DESANTIS

El acuerdo amplía una alianza iniciada en 2023

La nueva cooperación se basa en el memorando firmado en 2023 por DeSantis y la entonces secretaria de Estado británica de Negocios y Comercio, Kemi Badenoch.

Desde ese momento, Florida y el Reino Unido han organizado delegaciones comerciales, reuniones de implementación e intercambios educativos y empresariales.

El secretario de Estado de Florida, Cord Byrd, indicó que la ampliación de la alianza reúne la experiencia, la tecnología y la tradición aeronáutica de ambas partes.

“Desde los primeros días de la aviación hasta las misiones espaciales actuales, Florida ha desempeñado un papel importante en la historia de los vuelos tripulados”, afirmó Byrd.

Comercio entre Florida y Reino Unido supera los $4.100 millones

El intercambio bilateral de mercancías entre Florida y el Reino Unido aumentó más de 20% desde 2019, de acuerdo con los datos divulgados durante la misión comercial.

En 2025, el comercio total de bienes entre ambas economías superó los 4.100 millones de dólares.

Florida exportó al Reino Unido productos por un valor aproximado de 1.300 millones de dólares, mientras las exportaciones británicas hacia Florida alcanzaron los 2.800 millones.

El Reino Unido es además el principal empleador extranjero mediante inversiones internacionales en Florida. Aproximadamente uno de cada cinco empleos vinculados con inversión extranjera en el estado procede de empresas británicas.

Florida funciona también como una plataforma comercial para compañías del Reino Unido interesadas en operar en América Latina, el Caribe y el sureste de EEUU.

DeSantis destaca el papel de Florida en la economía espacial

“El Estado Libre de Florida es un punto central de la economía espacial internacional”, declaró DeSantis durante la apertura del pabellón.

El gobernador afirmó que los anuncios realizados en Farnborough fortalecen la posición de Florida en la industria espacial mediante nuevas oportunidades de innovación, inversión y empleo.

La economía de Florida alcanzó un producto interno bruto cercano a 1,9 billones de dólares durante el primer trimestre de 2026, según la información presentada por el estado.

Florida cuenta con tres puertos espaciales, 16 puertos marítimos de aguas profundas, 21 aeropuertos comerciales, 130 aeropuertos de uso público y más de 20 instalaciones militares importantes.

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FUENTE: Oficina del Gobernador