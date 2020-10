EEUU: Caen más de lo esperado las solicitudes por desempleo

En la semana precedente, se habían registrado 842.000 pedidos, según datos revisados a la baja.

A menos de dos semanas de las elecciones en Estados Unidos las peticiones de beneficios siguen en un nivel alto, sin que haya un acuerdo en el Congreso para lanzar un nuevo paquete de ayuda.

"Estos niveles siguen estando muy por encima de los niveles previos a la pandemia", destacó la economista jefa para Estados Unidos de la consultora HFE, Rubeela Farooqi.

Estas cifras se sitúan por encima de la peor semana de la crisis financiera del 2008-2010. Sin embargo, la mayoría de los expertos lo ven como una señal muy positiva debido a que la crisis del 2008 no se compara con la provocada por una pandemia, que ha devastado cientos de economías en el mundo. La anterior crisis fue inmobiliaria, esta es una crisis general y con efectos terribles en la salud pública, reveló el jueves un informe de varios economistas en Washington.

Importantes medidores económicos registran resultados muy favorables en esta etapa, lo que demuestra la solidez de la economía estadounidense y la cuesta arriba para una recuperación mucho antes de lo previsto, agrega el comunicado.

La consultora Oxford Economics indicó que la no aprobación de medidas adicionales de alivio que incluyan beneficios de desempleo de emergencia sigue representando riesgos para la economía de Estados Unidos.

Tanto la Casa Blanca como ambos partidos (republicano y demócrata) coinciden en la necesidad de una nueva inyección financiera a la economía, pero no ha sido posible llegar a un acuerdo definitivo. No obstante, algunos analistas son partidarios de que el monto no sea demasiado alto para evitar un incremento sustancial de la deuda pública, que luego hay que amortizar.