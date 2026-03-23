lunes 23  de  marzo 2026
CASA BLANCA

EEUU logra acuerdo con TotalEnergies para cambiar proyectos eólicos por petroleros

El acuerdo fue dado a conocer por el ministro estadounidense del Interior, Doug Burgum, cuyo despacho se encarga de la administración de los recursos naturales

Pozos en una zona petrolera de California.

Pozos en una zona petrolera de California.

ROBYN BECK / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos anunció el lunes un acuerdo con la francesa TotalEnergies para que ponga fin a sus proyectos de parques eólicos en el país por casi 1.000 millones de dólares, y redestine los fondos a la producción de petróleo y gas natural.

El acuerdo fue dado a conocer por el ministro estadounidense del Interior, Doug Burgum, cuyo despacho se encarga de la administración de los recursos naturales, en una conferencia de prensa durante el foro anual CERAWeek en Houston, junto al director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne.

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El gigante francés TotalEnergies tenía en desarrollo proyectos eólicos marinos para producir 4 gigavatios (GW), incluidos 3 GW para el proyecto New York Bight y 1 GW en Carolina del Norte.

Pero a finales de 2024, Pouyanne anunció que estaban "en suspenso" debido a la poca probabilidad de obtener licencias federales de la administración de Donald Trump.

Bajo el mandato del cuestionado expresidente Joe Biden, Estados Unidos había acelerado el avance en la construcción de parques eólicos como parte de sus fallidas políticas de cambio climático, que sólo dispararon la peor inflación de EEUU en las últimas cinco décadas.

Trump ha revertido el rumbo de muchas de las políticas climáticas fallidas de Biden, apuntando en particular contra la energía eólica, el gran fracaso en todas partes del mundo que se han impulsado, con daños casi igual al medio ambiente por la muerte de cientos de miles de aves y el altísimo costo sin el respaldo ni de la mitad de lo que se prometió en producción energética.

Trump ha cuestionado en múltiples ocasiones los llamados parques eólicos ocupando grandes extensiones de terreno de forma inservible y afirma que producen electricidad a un costo irracional.

En diciembre, la administración Trump paralizó cinco proyectos de energía eólica, alegando riesgos para la "seguridad nacional".

FUENTE: Con información de AFP.

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