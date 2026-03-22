domingo 22  de  marzo 2026
TENSIONES

Trump reafirma ultimátum a centrales eléctricas iraníes: habrá "una destrucción total"

"Irán ha sido muy malo durante 47 años y ahora está recibiendo su justo castigo", argumentó el presidente Donald Trump

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este domingo en el ultimátum de 48 horas dado el sábado en el que insta a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, atacará las centrales eléctricas del país, y advirtió de que habrá "una destrucción total" si se aplica.

"Pronto verán lo que pasa con el ultimátum de las centrales eléctricas. El resultado va a ser muy bueno (...). La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente", afirmó en declaraciones a la cadena de televisión israelí Canal 13.

Lee además
trump proporciona justicia a las mujeres iranies y esperanza al pueblo cubano
OPINIÓN

Trump proporciona justicia a las mujeres iraníes y esperanza al pueblo cubano
Javier Milei es un fuerte admirador de Donald Trump.  (AFP)
ALIADOS

Milei confía en que Cuba será libre a mediados de año con el liderazgo de Trump

Trump aprovechó también para criticar a los aliados de la OTAN y su negativa a participar en una misión militar ni tan siquiera en el estrecho de Ormuz.

"Los países de la OTAN no están haciendo nada. Es una vergüenza enorme", reprochó. "Irán ha sido muy malo durante 47 años y ahora está recibiendo su justo castigo", argumentó.

Irán respondió al ultimátum advirtiendo que si Estados Unidos ataca las centrales eléctricas iraníes, responderán con ataques sobre empresas con intereses estadounidenses en la región y su "completa destrucción", así como con el cierre total del estratégico estrecho de Ormuz.

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Trump anuncia despliegue de ICE este lunes en los atascados aeropuertos de EEUU

Silvio Rodríguez ya tiene su AKM para enfrentar a EEUU, "por si se lanzan"

Israel aumenta significativamente junto con EEUU ataques en Irán, a partir de este domingo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La espuma utilizada por los bomberos cubre los escombros tras un impacto, supuestamente provocado por un misil o por fragmentos de un interceptor, en un barrio residencial de la zona de Petah Tikva, Israel, el 22 de marzo de 2026.
ATAQUES

Israel confirma más de 300 heridos en menos de 24 horas mientras Irán y Hezbolá multiplican sus ataques

Para mayor comodidad, las autoridades aconsejan llegar antes de lo habitual y así evitar conglomeraciones.
SEGURIDAD

Trump anuncia despliegue de ICE este lunes en los atascados aeropuertos de EEUU

El centrocampista portugués del Manchester City, Bernardo Silva, número 20, levanta el trofeo mientras los jugadores del City celebran tras la final de la Copa de la Liga inglesa entre el Arsenal y el Manchester City en el estadio de Wembley en Londres el 22 de marzo de 2026. El City ganó el partido 2-0.
Fútbol

Manchester City campeón de la Carabao Cup: doblete de Nico O'Reilly y Guardiola hace historia

Crisis del servicio eléctrico en Venezuela 
NEGOCIACIONES

La mayor reserva petrolera del mundo padece ineficiencia del servicio eléctrico

Ricardo Becerra cuidando de los gatos. 
EN BUSCA DE EMPATÍA

Actor Ricardo Becerra hace llamado a la comunidad y a los políticos de Miami para poder cuidar a gatos en las calles

Te puede interesar

Para mayor comodidad, las autoridades aconsejan llegar antes de lo habitual y así evitar conglomeraciones.
SEGURIDAD

Trump anuncia despliegue de ICE este lunes en los atascados aeropuertos de EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Capitolio de Florida.
ESTANCAMIENTO

Florida cierra sesión legislativa sin presupuesto y en parálisis

El canciller del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.
RÉGIMEN

Canciller cubano aboga por "diálogo serio" con EEUU y pide el fin de las sanciones

El empresario Wilmer Ruperti. 
ALIADOS

SEBIN detiene al empresario Wilmer Ruperti, aliado de Maduro

Abogada Casey Amaya, especializada en condominios y Asociaciones. 
CONVIVENCIA

Propietarios de Hialeah buscan respuestas ante la crisis en condominios