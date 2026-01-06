EEUU logra histórico acuerdo en materia fiscal en el comercio mundial

Las corporaciones multinacionales estadounidenses estarán exentas de pagar más impuestos corporativos en el extranjero, según un acuerdo finalizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La OCDE anunció el lunes que casi 150 países han acordado el plan, elaborado inicialmente en 2021, para evitar que las grandes empresas globales trasladen sus ganancias a países con bajos impuestos, independientemente de dónde operen en el mundo.

La versión modificada excluye a las grandes corporaciones multinacionales con sede en Estados Unidos del impuesto mínimo global del 15%, tras las negociaciones entre la administración del presidente Donald Trump y otros miembros del Grupo de los Siete (G7), las naciones más ricas del mundo.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, declaró en un comunicado que el acuerdo es una “decisión histórica en la cooperación fiscal internacional” y “mejora la seguridad jurídica en materia fiscal, reduce la complejidad y protege las bases imponibles”.

Bessent: "Una victoria histórica"

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, calificó el acuerdo como “una victoria histórica para preservar la soberanía estadounidense y proteger a los trabajadores y las empresas estadounidenses de la extralimitación extraterritorial”.

La versión más reciente del acuerdo diluye un pacto de 2021 que estableció un impuesto corporativo mínimo global del 15%.

La altamente cuestionada exsecretaria del Tesoro, Janet Yellen, fue una impulsora clave del acuerdo fiscal global de la OCDE de 2021 e hizo del impuesto mínimo corporativo una de sus principales prioridades. El plan fue ampliamente criticado por los republicanos en el Congreso, quienes argumentaron que haría que Estados Unidos fuera menos competitivo en la economía global.

La administración Trump renegoció el acuerdo en junio, después de que los republicanos en el Congreso eliminaran una disposición fiscal de represalia del importante proyecto de ley de impuestos y gastos de Trump, que habría permitido al gobierno federal imponer impuestos a las empresas con propietarios extranjeros, así como a los inversores de países considerados como que imponen “impuestos extranjeros injustos” a las empresas estadounidenses.

FUENTE: Con información de AFP.