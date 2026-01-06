martes 6  de  enero 2026
TESORO

EEUU logra histórico acuerdo en materia fiscal en el comercio mundial

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, calificó el acuerdo como “una victoria histórica para preservar la soberanía estadounidense y proteger a los trabajadores y las empresas estadounidenses

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Besset.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Besset.

KEVIN DIETSCH/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las corporaciones multinacionales estadounidenses estarán exentas de pagar más impuestos corporativos en el extranjero, según un acuerdo finalizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La OCDE anunció el lunes que casi 150 países han acordado el plan, elaborado inicialmente en 2021, para evitar que las grandes empresas globales trasladen sus ganancias a países con bajos impuestos, independientemente de dónde operen en el mundo.

Lee además
Nicolás Maduro fue llevado al tribunal federal de EEUU, donde hubo fuerte presencia del personal de seguridad 
NARCOTRÁFICO

Nicolás Maduro enfrenta en EEUU cargos que lo condenan a cadena perpetua
Fotos de la captura de Nicolás Maduro y el seguimiento desde Florida por parte del Presidente Donald J. Trump y su equipo. 
ENTREVISTA

Operación militar de EEUU en Venezuela mostró "precisión, rapidez, tecnología y control político"

La versión modificada excluye a las grandes corporaciones multinacionales con sede en Estados Unidos del impuesto mínimo global del 15%, tras las negociaciones entre la administración del presidente Donald Trump y otros miembros del Grupo de los Siete (G7), las naciones más ricas del mundo.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, declaró en un comunicado que el acuerdo es una “decisión histórica en la cooperación fiscal internacional” y “mejora la seguridad jurídica en materia fiscal, reduce la complejidad y protege las bases imponibles”.

Bessent: "Una victoria histórica"

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, calificó el acuerdo como “una victoria histórica para preservar la soberanía estadounidense y proteger a los trabajadores y las empresas estadounidenses de la extralimitación extraterritorial”.

La versión más reciente del acuerdo diluye un pacto de 2021 que estableció un impuesto corporativo mínimo global del 15%.

La altamente cuestionada exsecretaria del Tesoro, Janet Yellen, fue una impulsora clave del acuerdo fiscal global de la OCDE de 2021 e hizo del impuesto mínimo corporativo una de sus principales prioridades. El plan fue ampliamente criticado por los republicanos en el Congreso, quienes argumentaron que haría que Estados Unidos fuera menos competitivo en la economía global.

La administración Trump renegoció el acuerdo en junio, después de que los republicanos en el Congreso eliminaran una disposición fiscal de represalia del importante proyecto de ley de impuestos y gastos de Trump, que habría permitido al gobierno federal imponer impuestos a las empresas con propietarios extranjeros, así como a los inversores de países considerados como que imponen “impuestos extranjeros injustos” a las empresas estadounidenses.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Delcy Rodríguez en la mira, EEUU y la Unión Europea exigen medidas precisas en Venezuela

Tras cuatro años de hermético silencio, ahora Powell dice que la vivienda será un problema en EEUU

Edmundo González Urrutia: Las transiciones "no son lineales ni simples"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de los daños provocados en la residencia del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance en Cincinnati, Ohio. 
SUCESOS

Hombre armado con martillo ataca vivienda vinculada al vicepresidente JD Vance

 Actividad militar y hombres con armas largas cerca del Palacio de Miraflores, el lunes 5 de enero, alrededor de las 7:30pm.  video
VENEZUELA

Reportan disparos y actividad militar cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas

María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. video
ENTREVISTA

María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible"

Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, habla con un compañero de equipo en la banca durante la segunda mitad del juego de la NFL contra los Titans de Tennessee, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida.
Fútbol Americano

Tua Tagovailoa abre la puerta a salir de Miami tras una temporada turbulenta

Jura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. video
TENSIONES

Delcy Rodríguez, quien habría entregado a Maduro, ocupa presidencia de Venezuela

Te puede interesar

Ron DeSantis busca presentar cargos contra el dictador Maduro. 
OTRO CARGO

DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Besset.
TESORO

EEUU logra histórico acuerdo en materia fiscal en el comercio mundial

Carlos Giménez, congresista federal. 
VENEZUELA

Carlos Giménez alerta sobre maniobras dilatorias del chavismo y pide elecciones en Venezuela en "meses"

El presidente electo de Venezuela-Edmundo Gonzáñez Urrutia.
VENEZUELA

Edmundo González Urrutia: Las transiciones "no son lineales ni simples"

Fotografías ofrecidas por el régimen de Cuba. Militares fallecidos durante el operativo de captura del dictador venezolano, Nicolas Maduro.
NEXOS

Cuba publica la lista oficial de militares fallecidos durante captura de Maduro