martes 19  de  mayo 2026
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El buscador de Google experimenta su mayor transformación en 25 años

"La caja de búsqueda inteligente pone nuestras herramientas de IA más potentes al alcance de la mano, haciendo que sea más fácil hacer preguntas", destacó Liz Reid, vicepresidenta y directora de Google Search

Google avanza en sus motores de búsqueda con inteligencia artificial.

Google avanza en sus motores de búsqueda con inteligencia artificial.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Google anunció el rediseño más significativo de su emblemática caja de búsqueda en un cuarto de siglo, al transformarla en una interfaz potenciada por su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA), Gemini 3.5 Flash.

En la conferencia de desarrolladores de Google I/O, el gigante tecnológico estadounidense detalló que el nuevo buscador está diseñado para "expandirse y adaptarse de forma intuitiva a las necesidades del usuario", al permitirle describir requerimientos en un lenguaje más natural, largo y complejo.

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"La caja de búsqueda inteligente pone nuestras herramientas de IA más potentes al alcance de la mano, haciendo que sea más fácil hacer preguntas", destacó Liz Reid, vicepresidenta y directora de Google Search, desde Shoreline Amphitheatre, un auditorio al aire libre situado a las afueras de la sede central de la empresa en Mountain View, California.

El sistema dejará atrás el autocompletado tradicional para ofrecer sugerencias avanzadas basadas en IA.

Además, el buscador aceptará de manera nativa entradas multimedia, lo que permitirá realizar búsquedas que combinen texto, imágenes, videos, archivos y pestañas de Chrome.

Como parte de este "nuevo capítulo para el buscador", Google unificará las funciones de AI Overviews (Resúmenes de IA) y AI Mode (Modo IA, que anunció en I/O del año pasado) en una sola pantalla, disponible globalmente tanto para dispositivos móviles como para computadoras de escritorio.

En una mesa redonda con periodistas, el director ejecutivo de Alphabet (la matriz de Google), Sundar Pichai, dijo que "lo extraordinario de la Búsqueda es cómo sigue evolucionando para cumplir con las expectativas del usuario".

En ese sentido, Pichai anotó que en los últimos tres años, con el boom de la IA, los usuarios hacen consultas más largas, con más consultas de voz o incluso con el uso de imágenes y videos.

"Para mí, la Búsqueda es el producto de IA más usado en el mundo y se está usando más que nunca, y evolucionamos súper duro para mantenernos un paso adelante de donde los usuarios quieren que estemos", concluyó Pichai.

El despliegue de esta nueva caja de búsqueda inteligente comenzará a implementarse a nivel global en todos los países e idiomas donde el Modo IA de Google se encuentre disponible.

FUENTE: Con información de AFP.

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