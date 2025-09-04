El sector de servicios vuelve a crecer en agosto por tercer mes consecutivo

Por tercer mes consecutivo en 2025, el sector de los servicios en Estados Unidos volvió a crecer

La actividad del sector servicios repuntó en agosto en Estados Unidos , alcanzando un nivel superior al previsto por los analistas, pero el rubro empleo continuó descendiendo, según el índice publicado este jueves por la asociación comercial ISM.

De acuerdo con la encuesta mensual de ISM, el índice que mide esta actividad subió al 52% en agosto, en comparación con el 50,1% de julio, el tercer mes consecutivo de crecimiento.

Analistas habían pronosticado una recuperación de la actividad en agosto pero más moderada, del orden del 50,8%, según el consenso publicado por MarketWatch.

"El índice de agosto mostró mayor fortaleza, gracias a una mayor expansión de la actividad empresarial y de los nuevos pedidos. Dejando de lado estos aspectos, el subíndice de empleo se ha contraído nuevamente, mientras que la cartera de pedidos se encuentra en su nivel más bajo en 16 años", dijo el director de la encuesta, Steve Miller, en un comunicado de prensa.

Datos con tendencia al alza

Entre los aspectos positivos, el subíndice vinculado a la actividad empresarial se mantiene por encima del 50%, lo que marca el límite entre la expansión y la contracción de la actividad, y lo ha hecho de forma constante desde mayo de 2020.

Los nuevos pedidos aumentaron con fuerza, del 50,3% en julio al 56% en agosto, lo que resulta alentador para la actividad futura.

El subíndice de precios disminuyó a su vez, pero se mantiene en un nivel elevado, en 69,2%, por el efecto de las políticas económicas fallidas de la administración de Joe Biden.

La cartera de pedidos no es muy alta aún, y el subíndice ha bajado hasta 40,4%, desde el 44,3% del mes anterior, su nivel más bajo desde mayo de 2009, tras la crisis financiera de 2008.

En cuanto al subíndice de empleo, disminuyó por tercer mes consecutivo y se ha contraído durante cinco de los últimos seis meses, una buena razón para que la Reserva Federal baje las tasas de interés.

FUENTE: Con información de AFP.