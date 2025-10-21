El vicepresidente JD Vance visita Israel para reforzar acuerdo sobre Gaza

El vicepresidente JD Vance durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, Israel, adonde llegó para puntualizar con altos mandos militares de varios países las garantías del alto al fuego en Gaza.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , aterrizó en Israel este martes para fortalecer el frágil alto el fuego en Gaza , después de que Donald Trump amenazara con "erradicar" al movimiento islamista Hamás si incumple el acuerdo.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, ya estaban en Tel Aviv, donde se reunieron con rehenes israelíes liberados por Hamás tras dos años de cautiverio en Gaza.

ATAQUES Trump advierte a Hamás que será "erradicado" si incumple el acuerdo de tregua con Israel

Inmigración Corte de apelaciones falla a favor de Trump y concluye que puede enviar soldados a Portland

"Juntos, la Tierra Prometida y la Tierra de la Libertad, podemos asegurar un futuro mejor, incluida la liberación de los 15 rehenes restantes", publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en las redes sociales.

Vance se reunirá con Witkoff, Kushner y expertos militares estadounidenses que monitorean la tregua. Según medios israelíes, conversará también con líderes israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, el miércoles en Jerusalén.

Netanyahu, quien se encuentra bajo presión de los sectores más radicales de su gobierno para que abandone el acuerdo y reanude los combates, afirmó el lunes que él y Vance discutirían "los desafíos de seguridad que enfrentamos y las oportunidades diplomáticas que tenemos ante nosotros".

El jefe de inteligencia de Egipto, Hasan Rashad, se reunió este martes en Jerusalén con el mandatario israelí buscando también apuntalar el frágil cese el fuego.

Rashad también tiene previsto un encuentro con Witkoff, informó Extra News, el medio egipcio vinculado al Estado.

Un complejo acuerdo

Tras afirmar que Hamás mató a dos soldados el domingo y acusar al grupo de retrasar la entrega de los cuerpos de los rehenes, Israel lanzó una oleada de bombardeos que mataron a 45 palestinos, informó el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por el movimiento islamista.

Posteriormente, Israel aseguró que había "renovado la aplicación" del alto el fuego.

A pesar de la ruptura del alto al fuego por parte de los terroristas de Hamás, ambos bandos dijeron que respaldaban la tregua. Israel confirmó la entrega de los restos de otro rehén, identificado el martes como el suboficial Tal Haimi.

Con este, Hamás restituyó 13 de los 28 cadáveres de rehenes que debía volver a Israel como muy tarde el 13 de octubre, 72 horas después del inicio de la tregua.

La oficina de Netanyahu insistió en un comunicado que Hamás debe entregar los restos de todos los rehenes para implementar el acuerdo de alto el fuego.

El negociador jefe de Hamás, Jalil al Hayya, precisó que el movimiento palestino se toma en serio la recuperación de los 15 cuerpos de rehenes restantes, pero advirtió que el nivel de destrucción en el territorio obstaculiza la búsqueda.

EEUU entre ambos enfoques

Por su parte, Trump afirmó que las naciones aliadas en Oriente Medio "acogerían con agrado la oportunidad", a petición suya, "de entrar en GAZA con una gran fuerza para 'poner en orden a Hamás' si Hamás continúa actuando mal".

El ejército israelí aseguró que, tras los ataques del domingo en respuesta a las acciones de Hamás que asesinó a dos soldados israelíes y dejó heridos a varios, volvió a cumplir con el alto el fuego pero que "responderá con firmeza otra vez ante cualquier violación".

El alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, también propuso una ambiciosa hoja de ruta para el futuro de Gaza, pero su implementación enfrenta desafíos.

Según el plan de 20 puntos de Trump, las fuerzas israelíes se han retirado más allá de la llamada "Línea Amarilla".

Esto les deja con el control de aproximadamente la mitad de Gaza, incluyendo las fronteras del territorio, pero no de sus principales ciudades.

El conflicto estalló con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.221 muertos en el lado israelí, todos civiles que participaban en un concierto de música, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

FUENTE: Con información de AFP.