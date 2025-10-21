jueves 23  de  octubre 2025
GUERRA

El vicepresidente JD Vance visita Israel para reforzar acuerdo sobre Gaza

El enviado especial del presidente Donald J. Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, ya estaban en Tel Aviv, donde se reunieron con rehenes israelíes liberados por Hamás tras dos años de cautiverio en Gaza

El vicepresidente JD Vance durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, Israel, adonde llegó para puntualizar con altos mandos militares de varios países las garantías del alto al fuego en Gaza.

El vicepresidente JD Vance durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, Israel, adonde llegó para puntualizar con altos mandos militares de varios países las garantías del alto al fuego en Gaza.

FADEL SENNA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aterrizó en Israel este martes para fortalecer el frágil alto el fuego en Gaza, después de que Donald Trump amenazara con "erradicar" al movimiento islamista Hamás si incumple el acuerdo.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, ya estaban en Tel Aviv, donde se reunieron con rehenes israelíes liberados por Hamás tras dos años de cautiverio en Gaza.

Lee además
Agentes federales se enfrentan a las agresiones de manifestantes anti-ICE en el edificio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, en Portland, Oregón.
Inmigración

Corte de apelaciones falla a favor de Trump y concluye que puede enviar soldados a Portland
El grupo terrorista Hamas publicó un video que muestra a sus milicianos fuertemente armados ejecutando a ocho hombres con los ojos vendados, atados y arrodillados en la calle.
ATAQUES

Trump advierte a Hamás que será "erradicado" si incumple el acuerdo de tregua con Israel

"Juntos, la Tierra Prometida y la Tierra de la Libertad, podemos asegurar un futuro mejor, incluida la liberación de los 15 rehenes restantes", publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en las redes sociales.

Vance se reunirá con Witkoff, Kushner y expertos militares estadounidenses que monitorean la tregua. Según medios israelíes, conversará también con líderes israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, el miércoles en Jerusalén.

Netanyahu, quien se encuentra bajo presión de los sectores más radicales de su gobierno para que abandone el acuerdo y reanude los combates, afirmó el lunes que él y Vance discutirían "los desafíos de seguridad que enfrentamos y las oportunidades diplomáticas que tenemos ante nosotros".

El jefe de inteligencia de Egipto, Hasan Rashad, se reunió este martes en Jerusalén con el mandatario israelí buscando también apuntalar el frágil cese el fuego.

Rashad también tiene previsto un encuentro con Witkoff, informó Extra News, el medio egipcio vinculado al Estado.

Un complejo acuerdo

Tras afirmar que Hamás mató a dos soldados el domingo y acusar al grupo de retrasar la entrega de los cuerpos de los rehenes, Israel lanzó una oleada de bombardeos que mataron a 45 palestinos, informó el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por el movimiento islamista.

Posteriormente, Israel aseguró que había "renovado la aplicación" del alto el fuego.

A pesar de la ruptura del alto al fuego por parte de los terroristas de Hamás, ambos bandos dijeron que respaldaban la tregua. Israel confirmó la entrega de los restos de otro rehén, identificado el martes como el suboficial Tal Haimi.

Con este, Hamás restituyó 13 de los 28 cadáveres de rehenes que debía volver a Israel como muy tarde el 13 de octubre, 72 horas después del inicio de la tregua.

La oficina de Netanyahu insistió en un comunicado que Hamás debe entregar los restos de todos los rehenes para implementar el acuerdo de alto el fuego.

El negociador jefe de Hamás, Jalil al Hayya, precisó que el movimiento palestino se toma en serio la recuperación de los 15 cuerpos de rehenes restantes, pero advirtió que el nivel de destrucción en el territorio obstaculiza la búsqueda.

EEUU entre ambos enfoques

Por su parte, Trump afirmó que las naciones aliadas en Oriente Medio "acogerían con agrado la oportunidad", a petición suya, "de entrar en GAZA con una gran fuerza para 'poner en orden a Hamás' si Hamás continúa actuando mal".

El ejército israelí aseguró que, tras los ataques del domingo en respuesta a las acciones de Hamás que asesinó a dos soldados israelíes y dejó heridos a varios, volvió a cumplir con el alto el fuego pero que "responderá con firmeza otra vez ante cualquier violación".

El alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, también propuso una ambiciosa hoja de ruta para el futuro de Gaza, pero su implementación enfrenta desafíos.

Según el plan de 20 puntos de Trump, las fuerzas israelíes se han retirado más allá de la llamada "Línea Amarilla".

Esto les deja con el control de aproximadamente la mitad de Gaza, incluyendo las fronteras del territorio, pero no de sus principales ciudades.

El conflicto estalló con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.221 muertos en el lado israelí, todos civiles que participaban en un concierto de música, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump remodela parte de la Casa Blanca para construir nuevo salón de baile

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

El senador Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.
BOLIVIA

Rodrigo Paz anuncia que Maduro no será invitado a su toma de posesión

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"