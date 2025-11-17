lunes 17  de  noviembre 2025
El próximo pago del Seguro Social llega el miércoles 19 de noviembre: esto es lo que debe saber

Los beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes recibirán el pago del Seguro Social el miércoles 19 de noviembre

Por Estefani Brito

MIAMI.- La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó el calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2025, del cual dependen más de 71 millones de estadounidenses, incluidos jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios del programa Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Según detalló la agencia, el desembolso para quienes cumplen los requisitos llegará el miércoles 19 de noviembre, en medio de un cierre parcial del gobierno federal que, sin embargo, no afectará estos pagos al tratarse de gastos obligatorios.

De acuerdo con la SSA, el cronograma de noviembre mantiene el patrón habitual basado en la fecha de nacimiento del beneficiario y el tipo de prestación.

Pagos del Seguro Social ya emitidos

Según la información oficial, la SSA ya procesó los siguientes pagos:

  • SSI: Se pagó el 31 de octubre, debido a que el 1 de noviembre cayó sábado.

  • Beneficiarios que reciben Seguro Social desde antes de mayo de 1997, o quienes reciben SSI y Seguro Social simultáneamente: el pago se efectuó el lunes 3 de noviembre.

  • Beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes: recibieron su pago el miércoles 12 de noviembre.

Pago del 19 de noviembre

El siguiente grupo en recibir su cheque será el de los beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes. La SSA confirmó que el pago se realizará el miércoles 19 de noviembre.

Una semana después, el miércoles 26 de noviembre, recibirán sus depósitos los beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31, completando así el calendario mensual.

El depósito corresponde a los beneficiarios de:

  • Jubilación,

  • Seguro por Incapacidad (SSDI), o

  • Prestaciones de supervivencia, cuyos beneficios se basan en el historial laboral de un trabajador nacido entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

La SSA reitera que quienes dependen del SSI no recibirán pago en noviembre, ya que su depósito fue adelantado al 31 de octubre.

¿Quiénes no forman parte del pago?

No están incluidos en el depósito del 19 de noviembre:

  • Beneficiarios que comenzaron a recibir prestaciones antes de mayo de 1997, ya que mantienen un calendario distinto.

  • Beneficiarios del SSI, que reciben su pago el día 1 de cada mes o el día laboral previo.

La agencia recordó además que, a partir de 2026, los beneficios incluirán un aumento del 2.8% correspondiente al ajuste por costo de vida (COLA), anunciado previamente por la SSA.

El monto exacto depende de diversos factores, incluyendo:

  • Historial de ingresos del beneficiario,

  • Edad en la que comenzó a recibir prestaciones,

  • Tipo de beneficio asignado.

La SSA sugiere revisar el portal oficial para obtener estimaciones personalizadas.

FUENTE: Con información de Marca USA

