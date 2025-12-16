Desempleo registra en noviembre 4,6% por cierre de gobierno

El mercado laboral estadounidense dio en noviembre nuevas muestras de contracción, con un ligero aumento de la tasa de desempleo hasta el 4,6 %, informó el Departamento de Trabajo .

Sin embargo, la creación de empleo en noviembre fue mejor de las expectativas del mercado, con 64.000 nuevos puestos de trabajo , según las cifras oficiales publicadas este martes.

Los analistas preveían 45.000 empleos más y una tasa de desempleo del 4,5%, según una encuesta entre analistas publicada por MarketWatch.

Para Samuel Tombs, economista jefe para Estados Unidos de Pantheon Macroeconomics, "la mayor parte del aumento de la tasa de desempleo, que pasó del 4,4 % en septiembre al 4,6 % en noviembre, parece deberse al cierre del gobierno federal".

"El empleo aumentó en los sectores de la sanidad y la construcción en noviembre, mientras que el gobierno federal siguió perdiendo puestos de trabajo", informó el departamento.

Como señal de esta caída del mercado laboral, el número de personas desempleadas desde hace menos de cinco semanas aumentó en 326.000 respecto a septiembre.

Asimismo, hay 909.000 trabajadores a tiempo parcial más que quieren hacerlo a jornada completa respecto a septiembre.

El impacto del cierre del gobierno

Estas cifras de empleo se basan en dos encuestas distintas, publicadas al mismo tiempo. Una realizada a los empleadores y la otra a los hogares.

Los datos del mes de noviembre se publicaron con retraso debido al cierre presupuestario que duró 43 días entre octubre y noviembre causado por los senadores demócratas, lo que perturbó la recopilación de datos.

El Departamento de Trabajo decidió no publicar la tasa de desempleo y la creación de empleo del mes de octubre debido al cierre, ya que sus agentes no pudieron realizar las encuestas necesarias.

Los datos de noviembre se publican menos de una semana después de la decisión de la Reserva Federal (Fed, Banco Central) de recortar por tercera vez seguida las tasas de interés en un cuarto de punto debido a la evolución del empleo.

Este aumento del desempleo fuerza a la Fed a reducir aún más los tipos de interés para impulsar la economía, a pesar de la preocupación de algunos gobernadores por la alta inflación, que permanece lejos de la meta del 2% anual.

Aunque los aranceles de Donald Trump no han provocado un aumento generalizado de los precios, las empresas afirman que los costes de empresariales se han disparado, lo que alimenta aún más la incertidumbre sobre la inflación.

Elizabeth Warren, la principal demócrata del Comité Bancario del Senado, criticó los "aranceles caóticos y las políticas económicas fallidas" de Trump, que "golpean el mercado laboral.

FUENTE: Con información de AFP