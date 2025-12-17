El Interamerican Institute for Democracy presenta el libro "Guerra híbrida en las Américas"

El Interamerican Institute for Democracy (IID) presentará el libro Guerra híbrida en las Américas (Crimen contra la democracia), del jurista y exmnistro boliviano Carlos Sánchez Berzaín

MIAMI.- El Interamerican Institute for Democracy (IID), con sede en Miami, anunció la presentación del libro Guerra híbrida en las Américas (Crimen contra la democracia) , del jurista y exmnistro boliviano Carlos Sánchez Berzaín , una obra que aborda los desafíos contemporáneos que enfrentan las democracias del hemisferio ante nuevas formas de agresión política, criminal y geoestratégica.

Según informó el Interamerican Institute for Democracy, el acto se realizará el miércoles 17 de diciembre , a las 11:00 a.m. (hora local), en la sede del IID, ubicada en 2100 Coral Way.

El libro analiza el concepto de guerra híbrida aplicado al contexto latinoamericano y continental, describiendo cómo el crimen organizado transnacional, el autoritarismo, la corrupción y la penetración de regímenes no democráticos operan como instrumentos para debilitar las instituciones, el Estado de derecho y las libertades fundamentales en las Américas.

El evento contará con la participación de académicos, líderes políticos, defensores de la democracia y representantes de la sociedad civil, y busca generar un espacio de reflexión sobre los mecanismos que amenazan la gobernabilidad democrática en la región.

El Interamerican Institute for Democracy informó además que la presentación será transmitida en vivo a través de su canal de YouTube, permitiendo la participación de una audiencia internacional interesada en el debate democrático y geopolítico del continente. La transmisión podrá seguirse a través del siguiente enlace oficial: https://www.youtube.com/watch?v=LdNnuleYLPI

La invitación, emitida por el IID, está abierta al público y forma parte de las actividades de análisis y promoción de la democracia que desarrolla la institución desde Miami.

