Empresarios de Iberoamérica confían en las oportunidades para crecer en la región

A pesar de que Colombia no crece al mismo ritmo de años anteriores, Gilinski indicó que “es deber de los empresarios buscar innovaciones y oportunidades para continuar con la senda de avance del PIB”.

“Vamos a seguir invirtiendo. Invito a todos los empresarios que están aquí a tomar esa misma actitud que generará un mejor país, con más oportunidades para los universitarios y los profesionales”, dijo.

Gilinski es conocido en Colombia por haber protagonizado las movidas empresariales más importantes de los últimos tiempos en la bolsa que le permitieron quedarse con el control de Nutresa, el grupo empresarial más grande del sector alimentos del país con presencia en territorios de América Latina y el mundo.

La apertura

Las declaraciones del empresario se dieron durante la apertura del VII Congreso Iberoamericano CEAPI donde participan cerca de 300 líderes empresariales de Iberoamérica que se reúnen hasta este miércoles 19 de junio en el mayor encuentro empresarial que congrega los principales líderes institucionales y presidentes de compañías.

En esta oportunidad Colombia fue elegida como sede del evento, que busca mostrar el potencial que tiene el país para captar inversiones, involucrarse en proyectos y consolidar su expansión en otros territorios.

Núria Vilanova Giralt, presidenta del Ceapi, indicó que “tenemos que pensar siempre en crecer, porque si no conseguimos un pacto de todos los empresarios que hoy nos acompañan, de los empresarios y los gobiernos, no conseguiremos crear un nivel de crecimiento para que llegue a nuestras poblaciones. Iberoamérica necesita crecer suficiente para que ese crecimiento llegue a las capas más desfavorecidas, no hay empresas exitosas en un país fracasado, y no hay un país exitoso con empresas fracasa”, dijo.

A su turno Santiago Peñaranda, vicepresidente comercial de Coltefinanciera, compartió las experiencias de esa compañía de financiamiento comercial que apoya a pequeñas y medianas industrias que han crecido a ritmo sostenido a través de los años.

El ejecutivo destacó que Colombia es un país de emprendedores y que es considerado un mar de oportunidades, por lo cual la compañía busca ampliar su abanico de clientes, con gran optimismo en el futuro económico

El VII Congreso del CEAPI continúa este martes y miércoles con ponencias centrales de Jaime Gilinski, presidente del Congreso y del Grupo Gilinski; Núria Vilanova, presidenta Ceapi, España; Ómar González Pardo, presidente del Consejo Colombiano Ceapi y del Grupo Trinity Colombia, entre otros.