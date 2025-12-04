Gracias a Trump, Ruanda y el Congo firman la paz en Washington

El presidente Donald J. Trump junto a los presidentes de Ruanda, Paul Kagame, y del Congo, Felix Tshisekedi, durante la firma en Washington del acuerdo de paz

Los líderes de Ruanda y la República Democrática del Congo firmaron un acuerdo de paz en Washington el jueves junto al presidente Donald Trump , aunque continuaban los combates en el terreno.

"Creo que va a ser un gran milagro", dijo Trump a periodistas después de la firma, en la que participaron Paul Kagame, presidente de larga data de Ruanda, y el presidente congoleño, Félix Tshisekedi.

RESERVA FEDERAL Trump: "Ya tengo decidido quién será el sucesor de Jerome Powell"

EEUU El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

El primer conflicto armado entre Ruanda y el Congo comenzó en 1996.

Trump dijo que Estados Unidos también estaba firmando acuerdos sobre minerales críticos con los dos países mientras recibía a los mandatarios.

La firma tuvo lugar en un instituto de paz que su administración acaba de renombrar en su honor.

Hablando sobre los dos líderes, agregó: "Pasaron mucho tiempo matándose entre ellos, y ahora van a pasar mucho tiempo abrazándose, tomándose de las manos y aprovechándose económicamente de Estados Unidos, como lo hacen los demás países".

Pero los líderes africanos adoptaron un tono más cauteloso, mientras los combates continuaban en el este de la RDC, donde el grupo armado M23, que según la ONU cuenta con el apoyo de Ruanda, ha ganado terreno en las últimas semanas contra las fuerzas de Kinshasa.

Camino para que EEUU acceda a minerales críticos

"Habrá altibajos en el camino por delante, no hay duda de ello", dijo Kagame, cuyos aliados han tomado una ventaja decisiva en el terreno.

Tshisekedi, de la RDC, calificó la firma como el "comienzo de un nuevo camino, un camino exigente".

Trump ha presumido que el conflicto en el este de la RDC, donde cientos de miles de personas han muerto durante varias décadas, está entre las ocho guerras que ha terminado desde que regresó al cargo en enero.

El presidente de Estados Unidos no ha ocultado su deseo de ganar el premio Nobel de la Paz.

Trump dijo que el acuerdo allanará el camino para que Estados Unidos acceda a minerales críticos en ambos países. En particular, el este de la RDC, asolado por la violencia, tiene reservas de muchos de los minerales clave para las tecnologías modernas de los autos eléctricos.

Este es el último de una serie de acuerdos en los que el republicano ha negociado una participación para las empresas estadounidenses en la extracción de minerales raros, incluso en Ucrania.

"Vamos a sacar algunos de los minerales raros", dijo Trump. "Y todos vamos a ganar mucho dinero", remató.

FUENTE: Con información de AFP.