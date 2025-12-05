viernes 5  de  diciembre 2025
Wall Street cierra al alza y con el foco en la Reserva Federal

El índice Dow Jones ganó un 0,22%, el tecnológico Nasdaq subió un 0,31% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,19%

Imagen muestra un día de sesión bursátil en la Bolsa de Nueva York.

Imagen muestra un día de sesión bursátil en la Bolsa de Nueva York.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street terminó al alza el viernes y con la vista puesta en la reunión de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) la próxima semana, en momentos en que el mercado anticipa un recorte de las tasas de interés.

El índice Dow Jones ganó un 0,22%, el tecnológico Nasdaq subió un 0,31% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,19%.

"Fue una jornada relativamente tranquila", dijo Art Hogan de B. Riley Wealth Management a la AFP.

En el día, se conoció el índice de inflación PCE para septiembre, que se ubicó en 2,8% anual frente al 2,7% de agosto, alejándose del objetivo del 2% de la Fed.

Caen las acciones de Netflix

La inflación subyacente (que excluye precios de energía y alimentos) pasó del 2,9% del mes pasado a 2,8% anual. Los inversionistas anticipan un nuevo recorte de 25 puntos al concluir la reunión de la Fed el 10 de diciembre.

Los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos aumentaron a un 4,14% a las 21H15 GMT, comparado con el 4,10% del cierre del jueves.

En el mercado de valores, el gigante del streaming Netflix terminó en números rojos (-2,89% a 100,24 dólares) después de anunciar este viernes la adquisición del estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery (+6,28% a 26,08 dólares) por cerca de 83.000 millones de dólares.

El minorista de ropa interior Victoria's Secret creció (+18,03% a 49,06 dólares), beneficiándose de unos resultados del tercer trimestre mejor de lo esperado y una revisión al alza de sus previsiones anuales.

El minorista de cosméticos Ulta Beauty alcanzó un cierre récord (+12,65% a 601,50 dólares) después de superar significativamente las expectativas de las ganancias y utilidades para el tercer trimestre. La compañía también aumentó sus previsiones anuales.

FUENTE: Con información de AFP.

