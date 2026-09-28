OFAC emite licencia que autoriza a petroleras de EEUU operar en Venezuela en vísperas de cumbre internacional

Petroleras de EEUU seguirán operando en proyectos clave en Venezuela, con las nuevas licencias de la OFAC .

Las plataformas petroleras se muestran sobre el lago de Maracaibo, en Maracaibo, Venezuela.

MIAMI. - La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) emitió este 28 de septiembre la Licencia General 46E que mantiene la autorización a petroleras de EEUU para operar en Venezuela , y al mismo tiempo renovó las licencias 48D y 49B, informaron agencias especializadas.

La licencia que ratifica las actividades de las empresas estadounidenses en el país suramericano se dio a conocer un día antes de la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas que se celebrará mañana martes en Caracas.

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En este gran encuentro, el primero tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, se espera la asistencia de más de 600 representantes de las grandes compañías del sector.

Se informó que contará con la participación de ExxonMobil, BP, TotalEnergies y Repsol, entre otras, pero habría cientos de interesados en la lista de espera tras agotarse las entradas a un costo de 2,950 dólares y hasta los palos de golf reservados para un torneo previo.

Trump y el progreso con Venezuela

Este lunes, el presidente estadounidense Donald Trump destacó en una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca el progreso las negociaciones de hidrocarburos con Venezuela.

“Nunca ha habido nada igual, es algo tremendo lo que está sucediendo”, dijo Trump luego de preguntarle, en un breve intercambio, al secretario del Departamento de Energía, Chris Wright “cómo les va en Venezuela”

Según el funcionario, hay un “progreso, progreso diario”.

Licencia de petróleo y gas

Según los reportes, la nueva Licencia General 46E emitida por la OFAC cubre a las empresas de EEUU constituidas antes del 29 de enero de 2025 para realizar operaciones de comercialización, transporte y refinación del crudo pesado venezolano.

También incluye petroquímicos y fertilizantes venezolanos, incluidos los de PDVSA.

Se permiten swaps de crudo, es decir, variaciones de precios de petróleo sin la exigencia de entregar los barriles de petróleo; además de diluyentes y refinados,

Autorización para el sector eléctrico

Se precisó que las exportaciones a terceros países tendrán que reportarse cada 90 días.

También se renovaron las licencias 48D que regulan las operaciones y el suministro de bienes y servicios para el sector energético en Venezuela, así como la 49B que abre el camino para las nuevas inversiones en energía y petróleo.

FUENTE: Con información de agencias, TheEnergyPost red X; AlbertoNews.com