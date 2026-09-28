EEUU niega que Irán controle por completo el estrecho de Ormuz: "No tienen armada porque la hemos hundido"

Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EEUU patrulla los cielos sobre el Medio Oriente.

TAMPA — El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) negó este lunes que las fuerzas iraníes mantengan el control completo del estrecho de Ormuz y aseguró que Teherán ni siquiera cuenta con una armada porque las fuerzas estadounidenses "la han hundido" en el marco de la ofensiva iniciada junto a Israel el pasado mes de febrero.

"Un alto cargo de la Guardia Revolucionaria dijo hoy que Irán tiene en sus manos el control absoluto del estrecho de Ormuz gracias a su Armada. Esto es falso", indicó el CENTCOM en un comunicado difundido en redes sociales.

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"Irán no tiene armada porque la hemos hundido", recoge el texto, que señala que "el hecho de que Irán no controla el paso queda patente teniendo en cuenta que miles de barcos han estado atravesando libremente la zona con más de 1.000 millones de barriles de petróleo en tan solo los últimos meses".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el pasado mes de agosto que "declarará" el estrecho de Ormuz territorio estadounidense "muy pronto", tras el fin de la guerra contra Irán, pese a las enormes dificultades para que las partes logren llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

CLAIM: A senior Islamic Revolutionary Guard Corps commander said today that Iran has full control over the Strait of Hormuz through Iran’s “navy.” This is FALSE.



FACT: Iran has no navy because American forces sank it. And Iran does not control the Strait of Hormuz as… pic.twitter.com/n1sE4goDY1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 28, 2026

Irán dice que no habrá negociaciones con EEUU

Irán descartó nuevas negociaciones con Estados Unidos en Nueva York, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que espera retomar esta semana el diálogo con Teherán, pese a haber rechazado el plan iraní para reabrir el estrecho de Ormuz, según informó la agencia estatal IRNA.

“La delegación iraní no tiene en su agenda ningún programa para participar en una nueva ronda de negociaciones con la parte estadounidense y el ministro de Exteriores (Abás Araqchí) regresará a Irán el martes tras cumplir con su agenda”, dijo una fuente anónima cercana a la delegación iraní a IRNA a última hora del domingo.

El rechazo iraní llega después de que Trump afirmara el domingo que espera que las conversaciones con Irán se reinicien esta semana, pese a haber rechazado la propuesta de tregua presentada por Teherán.

Al respecto, la fuente explicó que “las posturas de la República Islámica de Irán ya fueron transmitidas de forma clara y explícita a la contraparte estadounidense el martes pasado a través del mediador catarí, e Irán espera una respuesta”.

La declaración se refiere a la reunión que los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron el martes con Araqchí en Nueva York, con la mediación de Catar.

Trump quiere otro acuerdo

El viernes, Irán planteó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares a cambio de que EEUU adoptara una serie de medidas, entre ellas el cese de las hostilidades en Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval sobre los puertos iraníes y la suspensión de las sanciones sobre el petróleo iraní, pero Trump rechazó esa propuesta.

Los dirigentes iraníes "quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de inmediato porque están perdiendo terreno estrepitosamente", afirmó. "Lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable", apuntó.

La guerra que EEUU e Israel iniciaron contra Irán cumple hoy siete meses y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones estadounidenses y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz

¿Qué contempla la propuesta?

El plan contempla, entre otras medidas, un alto el fuego de siete días en Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos iraníes congelados.

Posteriormente, Irán accedería a reabrir Ormuz y, en el séptimo día, Teherán y Washington retomarían las negociaciones para un acuerdo definitivo, que incluiría el programa nuclear iraní.

Araqchí explicó que Teherán trasladó a Washington la propuesta a través de Catar, uno de los mediadores del conflicto, y planteó que podrá salir adelante si "la parte estadounidense se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo".

Antes de la declaración de Trump, el Wall Street Journal, con fuente en funcionarios estadounidenses, había asegurado que el presidente estadounidense había rechazado la oferta iraní, por considerar que Teherán no cumpliría con sus exigencias.

Según el diario, Trump evalúa una reanudación de los bombardeos en Irán después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

FUENTE: Con información de Europa Press / EFE