Errores a evitar si quieres manejar el "trading" como un negocio exitoso

¿Es el trading una verdadera alternativa para generar ingresos?

—Totalmente, el trading es una actividad que te da la posibilidad de generar dinero especulando en múltiples mercados financieros, enfocándonos en desarrollar un sistema coherente que nos permita abordar el mercado en base a operativas, estrategias, análisis, gestión de capital y riesgo; y sobre todo con un enfoque profesional que nos permita estructurar un negocio que más que generar una ganancia, nos permita desarrollar una rentabilidad sostenible en el tiempo.

En los últimos años se ha desplegado una publicidad asombrosa para mostrar el trading como una actividad sencilla y la solución más efectiva y práctica para poder generar ingresos. ¿Opinas que es así?

—Para nada. Es todo lo contrario. El trading es un negocio como cualquier otro, con ventajas y desventajas; incluso recurriendo únicamente al sentido común podemos apreciar que si fuese esa actividad fantástica que nos provee ingresos de manera sencilla, no existirían problemas económicos y todos fuéramos multimillonarios. La realidad es que es un negocio que requiere un considerable esfuerzo desde todos los ámbitos. Ello no implica que no sea un negocio viable, en ocasiones nosotros mismos hacemos inviable un negocio por generar falsas expectativas y tratar de cumplirlas, aunque eso signifique disminuir al mínimo nuestra posibilidad de éxito.

Alfredo Chaumer contenido patrocinado 2.jpg Alfredo Chaumer, sociólogo, trader de futuros y autor del libro: Trading como negocio. FOTO MIREYA FALCÓN

Toda esa publicidad tiene un trasfondo y es lo que defino en mi libro como Marketing Esperanzador, que busca anclarse en las esperanzas de la sociedad (hacer dinero de manera fácil, sin esfuerzo, de manera práctica y rápida, entre muchas otras) para poder promocionar un producto, o captar personas para formar esquemas multiniveles o incluso piramidales. Lamentablemente, gran parte de la población, que tiene un primer contacto con el trading, lo hace a través del Marketing esperanzador, lo que los hace cometer errores que le hacen no solo perder dinero y tiempo, sino formarse una concepción totalmente errada de lo que es el trading.

¿Podrías mencionarnos algunos errores a evitar para las personas que desean incursionar o se encuentran iniciando en esta actividad?

—Claro, hay múltiples factores que inciden en el éxito de un negocio; en el caso del trading hay errores comunes que en algunas ocasiones somos incentivados a cometer ya sea por el marketing esperanzador o por nuestro propio desconocimiento, voy a enumerarte algunos de ellos:

1.- Subestimar el trading: la especulación financiera es un tema complejo que va más allá de manejar un bróker o comprar/vender un activo, es necesario adquirir múltiples conocimientos (sobre derivados financieros, instrumentos, análisis técnico o fundamental según sea el caso, planificación, gestión de capital/riesgo, y sobre todo gerenciar nuestras emociones para poder desarrollar consistencia). Estos conocimientos y habilidades no se adquieren de la noche a la mañana o viendo un video tutorial, hay múltiple información que debemos desagregar, centenares de libros que se especializan en tocar aspectos claves del trading que son necesarios para poder abordar un proceso de profesionalización. El manejar un bróker no te hace trader.

2.- Apresurarte: Una profesión universitaria requiere años de estudio; desarrollar habilidades requiere tiempo y dedicación. Cuando empiezas en el trading inicias un proceso de aprendizaje que no será rápido porque requiere sistematizar experiencia en base a los conocimientos adquiridos. Tanto para adquirir conocimiento, como para desarrollar experiencia se requiere tiempo y utilizarlo siempre de forma reflexiva, que es lo que verdaderamente nos hace evolucionar. Olvídate de volverte trader en un mes con un par de videos.

3.- Desvirtuar la realidad: Las redes sociales han permitido, para bien o para mal, masificar la información a niveles desproporcionados, ocasionando que se adopten discursos que algunas veces distorsionan la realidad creando mundos de fantasía. Hay personas que “creen” o “venden” que el trading es una forma de volverse millonario de la manera más expedita sin tener en cuenta múltiples factores que condicionan ese resultado. El ser humano se aferra a la fantasía de poder hacer mucho dinero y poder vivir una vida fantástica y multimillonaria “trabajando solo dos horas al día”; incluso los más osados llegan hasta al límite de decir que empieces con $100 y que podrás lograr un 100% de rentabilidad mensual, convirtiéndote en multimillonario al poco tiempo. Un trader se mantiene en la realidad, logrando resultados coherentes.

Alfredo Chaumer contenido patrocinado 1.jpg Alfredo Chaumer comparte diariamente sus análisis, operativas y resultados en sus redes sociales, con fines educativos. FOTO MIREYA FALCÓN

4.- Enfocarnos en mercadeo: Debemos estar claros que para hacer trading no debemos desarrollar un esquema multinivel ni mucho menos piramidal. El trading es una actividad individual que no necesita depender del ingreso o afiliación de personas. A pesar de que suene atractivo tener un ingreso adicional por reclutar personas, la verdad es que simplemente se está adoptando el trading como una tendencia de momento donde el esfuerzo radica más en captar clientes a través de marketing esperanzador que en desarrollar un trading sustentable. El trading es muy diferente a captar asociados.

5.- Mantener una visión cortoplacista: Si bien el trading desde el punto de vista especulativo trabaja en temporalidades cortas, el trading como negocio debe enfocarse en desarrollar una rentabilidad al largo plazo que permita exponenciar tu negocio de manera sustentable. Lo importante en el trading no es una ganancia o evitar una perdida (ya que ello lo puedes lograr hasta por suerte). Lo verdaderamente importante es desarrollar un negocio que nos permita mantener un balance positivo en el largo plazo. El trader busca ser rentable al largo plazo.

6.- Improvisar: El trading es una actividad prácticamente sin reglas, lo que hace que existan diversas metodologías, opciones y formas de desarrollar esta actividad. Ello hace que caigamos en el peligro de mantener una improvisación constante en cada paso que damos. Muchas personas se preocupan en abrir una cuenta de bróker sin ni siquiera conocer qué derivado financiero piensan operar, dando pasos de manera desorganizada y sin ningún avance. En el trading la improvisación se convierte en perdida de tiempo y dinero

7.- Buscar lo más fácil: En las redes sociales abundan servicios de señales de mercado, donde solo debes “copiar” lo que hacen los profesionales para poder comenzar a generar dinero. Otros te ofrecen una operativa con la cual podrás comenzar a ganar en el mercado financiero “entrando aquí y saliendo aquí”. Todo ello se reduce a una cosa: la posibilidad de ganar dinero sin tener ni siquiera que pensar. El desenlace: frustración y la búsqueda de la operativa perfecta. No existe una operativa que te haga rentable por sí sola, es el trader el que desarrollar la rentabilidad.

Estos errores son algunos de los mas relevantes que podemos encontrar en el día a día de este negocio. No con ello quiero decir que sean los únicos, ya que como bien he dicho, el trading en un negocio complejo y debemos abordarlo como tal.

