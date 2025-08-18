Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso

El artefacto cilíndrico fue descubierto frente a la subestación del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en Times Square alrededor de las 10:30 a. m., según informaron fuentes policiales.
lunes 18 de agosto 2025
El escuadrón antibombas del NYPD se encontraba en la zon y la Séptima Avenida, entre las calles 43 y 42 Oeste, fue bloqueada al tráfico peatonal y vehicular.
La estación de Times Square en la calle 42, que presta servicio a las líneas N, Q, R, W, 1, 2, 3, A, C y E, fue desalojada como medida de precaución, según informaron las fuentes.
Noticia en desarrollo
FUENTE: Con información de AFP.