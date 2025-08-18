Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso

El paquete sospechoso de ser un artefacto explosivo fue encontrado cerca de una estación policial en Nueva York. SAMSON KATT/ PEXELS

El artefacto cilíndrico fue descubierto frente a la subestación del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en Times Square alrededor de las 10:30 a. m., según informaron fuentes policiales.







La estación de Times Square en la calle 42, que presta servicio a las líneas N, Q, R, W, 1, 2, 3, A, C y E, fue desalojada como medida de precaución, según informaron las fuentes.

El escuadrón antibombas del NYPD se encontraba en la zona. La Séptima Avenida, entre las calles 43 y 42 Oeste, fue bloqueada al tráfico peatonal y vehicular. Noticia en desarrollo FUENTE: Con información de AFP.

Compartir la nota:









¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP