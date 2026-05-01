viernes 1  de  mayo 2026
EMPRESAS

Ganancias de ExxonMobil y Chevron afectadas por desfaces contables

Entre enero y marzo, ExxonMobil, la primera petrolera del país, registró un retroceso de 45,78% en sus beneficios y Chevron, informó de una caída del 36,86%

Logo de Chevron, una de las petroleras más grades de EEUU.

Logo de Chevron, una de las petroleras más grades de EEUU.

RONALDO SCHEMIDT /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ExxonMobil y Chevron, las mayores empresas estadounidenses del sector petrolero, anunciaron el viernes una fuerte caída del beneficio neto en el primer trimestre del año respecto a 2025, lastradas mayormente por desfases contables.

Entre enero y marzo, ExxonMobil, la primera petrolera del país, registró un retroceso de 45,78% en su beneficio neto, que pasó de 7.710 millones de dólares del año anterior a 4.180 millones, según un comunicado.

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La facturación fue de 85.140 millones de dólares (+2,42% respecto al año anterior).

Segunda mayor compañía petrolera estadounidense, Chevron, informó de una caída del 36,86 % en sus beneficios netos en el mismo periodo.

Además, sus ingresos no cumplieron las expectativas de los analistas. Chevron obtuvo 48.610 millones de dólares de ingresos en el primer trimestre, frente a los 47.610 millones del año anterior. El consenso de los analistas de Factset esperaba 51.860 millones.

ExxonMobil explicó que los efectos de calendario desfavorables relacionados con el desfase entre la venta de los productos y su entrega, en el marco de los mercados de derivados, habían lastrado sus beneficios en 3.900 millones de dólares.

Pérdidas en contratos futuros

Pero esta suma se integrará posteriormente, con el paso del tiempo. Además, ExxonMobil también ha señalado pérdidas de 700 millones de dólares en contratos de futuros que no se han materializado debido al conflicto en Oriente Medio, comenzado a finales de febrero.

Excluyendo estos elementos excepcionales, el beneficio neto alcanza los 8.800 millones.

La facturación supera el consenso de los analistas de FactSet (81.130 millones) y el beneficio neto coincide exactamente con el previsto (4.180 millones).

Por acción, y excluyendo elementos excepcionales (pérdida de 700 millones), valor preferido por los mercados, el beneficio neto se sitúa en 1,16 dólares frente a los 1,76 dólares del año anterior. El consenso apuntaba a 98 céntimos.

Sin el efecto desfavorable del calendario en los resultados del primer trimestre, el beneficio se situaría en 2,09 dólares.

En cuanto a Chevron, el beneficio neto por acción, sin tener en cuenta los elementos extraordinarios, se sitúa en 1,41 dólares, frente a los 2,18 dólares del año anterior. La previsión general era de 97 céntimos.

FUENTE: Con información de AFP.

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