Juez fija nueva fecha para caso de homicidio de joven cubano en Medley, Fiscalía refuerza acusación

MIAMI. - El proceso penal contra Alfredo Carballo González y Ariely Álvarez Cabrera , señalados por la muerte del joven Daylon Fleitas , fue reprogramado para el 12 de agosto tras una audiencia en la corte de Miami-Dade en la que no se alcanzó un acuerdo entre las partes. Durante la sesión, además, la fiscalía sumó un nuevo cargo de robo a mano armada contra Carballo.

El caso se remonta al 3 de agosto de 2025, cuando Fleitas fue asesinado en un patio de camiones en Medley. De acuerdo con los investigadores, la víctima había acudido al lugar para reclamar una deuda de 10,000 dólares que el acusado mantenía con él. Registros del arresto indican que cámaras de vigilancia captaron el momento en que Carballo lo atacó dentro de una camioneta y posteriormente trasladó el cuerpo hasta un contenedor de reciclaje con la intención de ocultarlo.

Tras el crimen, según el informe policial, el imputado manipuló el teléfono celular de Fleitas para enviar mensajes a sus familiares y simular que había salido del país rumbo a México, supuestamente para evitar problemas migratorios. Sin embargo, las autoridades establecieron que quienes abandonaron territorio estadounidense fueron Carballo y su pareja, Ariely Álvarez, junto al hijo de ambos.

Meses después, Carballo fue detenido en México por autoridades de ese país y posteriormente extraditado a Miami. Al momento de su fichaje en EEUU, llamó la atención un cambio en su apariencia física respecto a la descripción inicial contenida en la orden de captura.

En la audiencia más reciente, los acusados no comparecieron de manera virtual y, a través de la defensa pública, Carballo formalizó una declaración escrita de no culpabilidad. En su contra ya pesaban cargos de asesinato en segundo grado con arma y manipulación de evidencia, a los que ahora se añade la nueva imputación presentada por la fiscalía.

La corte también dispuso la unificación del expediente de ambos procesados. Álvarez enfrenta cargos como cómplice y por alteración de evidencia. Los dos permanecen bajo custodia en una cárcel del condado sin derecho a fianza.

De acuerdo con un reportaje del periodista Eduardo "Yusnaby" Rodríguez de Telemundo 51, la reprogramación del caso provocó una reacción inmediata entre los familiares de la víctima, que acudieron al tribunal con la expectativa de ver a los acusados. Carmen, madre de Fleitas, manifestó el impacto emocional que ha dejado la demora en el avance del proceso y describió a su hijo como el más alegre del entorno familiar.

El hermano del fallecido, Marlon Fleitas, aseguró que, aunque confía en el sistema de justicia, el desarrollo del caso ha resultado extenso y desgastante. Por su parte, Beanis Colón, pareja de la víctima, subrayó que el aplazamiento representa un nuevo golpe y reveló que existía una relación de cercanía entre Fleitas y Carballo, quien incluso habría recibido apoyo económico del occiso en el pasado.

A casi un año de los hechos, el expediente continúa su curso en el condado, ahora con nuevos elementos presentados por la fiscalía y a la espera de la próxima audiencia fijada para agosto de 2026.